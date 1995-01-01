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    «СЭ»: Тедеско против обмена кругами с «Ростовом»

    Появилась новая информация о возможном переносе матча 13-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» из Москвы в Ростов-на-Дону.

    Ранее сообщалось, что клубы договорились об обмене кругами, а москвичи уже готовят соответствующее письмо в РПЛ.

    Однако, как утверждает «СЭ», главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско выступил против переноса игры. Немца не устраивает, что в случае проведения встречи на поле ростовчан у его команды будет четыре выездных матча подряд.

    Поединок «Спартак» – «Ростов» запланирован на 31 октября.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8816

      paracetamol 37 минут назад

      Как дали по соплям, так сразу против стал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5565

      Alekxei Z. 45 минут назад

      Думаю перед тем как обратиться к ростовчанам, с тренером тоже советовались.
      Петушинное издание "С-Э" опять пытается вбить клин в руководство КБ.
      Не дождётесь !!!

      2
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      Рейтинг: +1460

      acor94 52 минуты назад

      а какая разница, дома всё равно без болельщиков

      0
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