«СЭ»: Тедеско против обмена кругами с «Ростовом»

Появилась новая информация о возможном переносе матча 13-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» из Москвы в Ростов-на-Дону.

Ранее сообщалось, что клубы договорились об обмене кругами, а москвичи уже готовят соответствующее письмо в РПЛ.

Однако, как утверждает «СЭ», главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско выступил против переноса игры. Немца не устраивает, что в случае проведения встречи на поле ростовчан у его команды будет четыре выездных матча подряд.

Поединок «Спартак» – «Ростов» запланирован на 31 октября.