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    «Спартак» обратится в РПЛ с просьбой провести матч с «Ростовом» в Ростове-на-Дону

    Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов сообщил о желании клуба провести матч 13-го тура РПЛ против «Ростова» на выезде.

    «Направили письмо (о переносе матча) в Ростов, в РПЛ готовим и направим в ближайшее время», – сказал Фетисов.

    Ранее стало известно, что клубы договорились об обмене кругами, то есть игра 13-го тура пройдет в Ростове-на-Дону, а 24-го тура – в Москве.

    Роспотребнадзор запретил «Спартаку» проводить домашний матч с «Ростовом» со зрителями. Встреча запланирована на 31 октября.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:55
    Комментарии4
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      Рейтинг: +18629

      DOCTOR PENALTY 17 минут назад

      Договорились об обмене кругами - это хорошо. Не мешало бы ещё договориться об обмене тренерами. Так и так в Ростове почти всю команду распродали.. Буду очень рад, если Спартак вернётся из Ростова с Валерой в своих рядах.)

      0
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      Рейтинг: +5313

      серега кашин 56 минут назад

      должны играть без зрителей либо все либо ни кто, а так в нашей ****..й стране нарушается честная конкуренция и такое только в россии может быть

      1
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      Рейтинг: +2340

      Puddle 1 час назад

      Пора Спартаку в ФНЛ, соперничать с Текстильщиком и Чайкой

      0
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      Рейтинг: +8192

      JTherry 1 час назад

      как всегда, Егоров для хайпа раньше времени растрезвонил о переносе матча в Ростов...

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