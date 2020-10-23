«Спартак» обратится в РПЛ с просьбой провести матч с «Ростовом» в Ростове-на-Дону

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов сообщил о желании клуба провести матч 13-го тура РПЛ против «Ростова» на выезде.

«Направили письмо (о переносе матча) в Ростов, в РПЛ готовим и направим в ближайшее время», – сказал Фетисов.

Ранее стало известно, что клубы договорились об обмене кругами, то есть игра 13-го тура пройдет в Ростове-на-Дону, а 24-го тура – в Москве.

Роспотребнадзор запретил «Спартаку» проводить домашний матч с «Ростовом» со зрителями. Встреча запланирована на 31 октября.