«Спартак» обратится в РПЛ с просьбой провести матч с «Ростовом» в Ростове-на-Дону

Договорились об обмене кругами - это хорошо. Не мешало бы ещё договориться об обмене тренерами. Так и так в Ростове почти всю команду распродали.. Буду очень рад, если Спартак вернётся из Ростова с Валерой в своих рядах.)
Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов сообщил о желании клуба провести матч 13-го тура РПЛ против «Ростова» на выезде.
«Направили письмо (о переносе матча) в Ростов, в РПЛ готовим и направим в ближайшее время», – сказал Фетисов.
Ранее стало известно, что клубы договорились об обмене кругами, то есть игра 13-го тура пройдет в Ростове-на-Дону, а 24-го тура – в Москве.
Роспотребнадзор запретил «Спартаку» проводить домашний матч с «Ростовом» со зрителями. Встреча запланирована на 31 октября.