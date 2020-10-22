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    Гинер: «За Чалова давали прекрасные деньги. Но кто – «Кристал Пэлас»! И зачем ему туда идти?»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер объяснил, почему он в августе 2019 года отказался продавать «Кристал Пэлас» нападающего Федора Чалова.

    – За Федю Чалова давали прекрасные деньги. Но кто – «Кристал Пэлас»! И зачем ему туда идти? Вылетать из Премьер-лиги в Чемпионшип? Позови Федю гранды АПЛ, причем за другие деньги – вообще без вопросов бы отпустили!

    – За другие = за меньшие?

    – Да, за меньшие. Мы думаем о самом Феде, но еще и о клубе, его лице. Одно дело – когда футболист уходит в «Кристал Пэлас», и другое – в «Манчестер Юнайтед». Это большая разница.

    – В итоге Чалов остался в ЦСКА. И стал гораздо реже забивать. Вы одно с другим не связываете?

    – Не связываю. Он сильный футболист, еще свое забьет и будет лидером сборной России. Вы просто вспомните, с кем он играл в тот год, когда регулярно забивал. И как команда играла на него.

    Сейчас, как я понимаю, команда не играет именно на Федю. В этом тоже может быть причина. Но Федя – прекрасный футболист. Он обязательно вырастет и пойдет далеко.

    • По информации «Чемпионата», «Кристал Пэлас» предлагал за российского форварда 25 миллионов евро.
    • В этом сезоне Чалов сделал три ассиста в девяти матчах, в прошлом – забил девять голов и отдал девять результативных передач в 39 играх.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5983

      Hektor 84 40 минут назад

      Балабол! Кто же тебе еврею поверит? Продал бы он дешевле но в гранды. За копейку удавишься!!! А с Кристалл пэлэс сорвалось скорее из за того что жадность фраера сгубила. Хотел навариться, а англичане в ответ пальцем у виска покрутили. В итоге в проигрыше остался Чалов. Поиграет еще в ЦСКА пару сезонов и доиграется до фнл. А мог бы в апл прогрессировать, играя бок о бок с сильными футболистами. А там и в команду по сильнее выбиться. Там скауты на каждой игре футболистов осматривают. Но что уж там хитрожопому Гинеру виднее. Как покупать так за копейки , как продает так втридорога.

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      Рейтинг: +1267

      Валерий2705 56 минут назад

      Да, да пойдёт, как Дзагоев. Накинь Пэлас ещё десятку ты бы отдал не задумываясь. И ещё, в Кристал Пэлас он бы на тот момент играл, а в Манчестере был бы глубоким баночником. Все по твоему дураки, Гнидер?

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      Рейтинг: +4413

      Томик > Валерий2705 40 минут назад

      Как он сейчас феерит, так и за Кристал Пэлас сидел бы на лавке.

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      Рейтинг: +2730

      Гавроша 1 час назад

      Не давали они столько, врет гинер!

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