Гинер: «За Чалова давали прекрасные деньги. Но кто – «Кристал Пэлас»! И зачем ему туда идти?»

Балабол! Кто же тебе еврею поверит? Продал бы он дешевле но в гранды. За копейку удавишься!!! А с Кристалл пэлэс сорвалось скорее из за того что жадность фраера сгубила. Хотел навариться, а англичане в ответ пальцем у виска покрутили. В итоге в проигрыше остался Чалов. Поиграет еще в ЦСКА пару сезонов и доиграется до фнл. А мог бы в апл прогрессировать, играя бок о бок с сильными футболистами. А там и в команду по сильнее выбиться. Там скауты на каждой игре футболистов осматривают. Но что уж там хитрожопому Гинеру виднее. Как покупать так за копейки , как продает так втридорога.
Президент ЦСКА Евгений Гинер объяснил, почему он в августе 2019 года отказался продавать «Кристал Пэлас» нападающего Федора Чалова.
– За Федю Чалова давали прекрасные деньги. Но кто – «Кристал Пэлас»! И зачем ему туда идти? Вылетать из Премьер-лиги в Чемпионшип? Позови Федю гранды АПЛ, причем за другие деньги – вообще без вопросов бы отпустили!
– За другие = за меньшие?
– Да, за меньшие. Мы думаем о самом Феде, но еще и о клубе, его лице. Одно дело – когда футболист уходит в «Кристал Пэлас», и другое – в «Манчестер Юнайтед». Это большая разница.
– В итоге Чалов остался в ЦСКА. И стал гораздо реже забивать. Вы одно с другим не связываете?
– Не связываю. Он сильный футболист, еще свое забьет и будет лидером сборной России. Вы просто вспомните, с кем он играл в тот год, когда регулярно забивал. И как команда играла на него.
Сейчас, как я понимаю, команда не играет именно на Федю. В этом тоже может быть причина. Но Федя – прекрасный футболист. Он обязательно вырастет и пойдет далеко.
- По информации «Чемпионата», «Кристал Пэлас» предлагал за российского форварда 25 миллионов евро.
- В этом сезоне Чалов сделал три ассиста в девяти матчах, в прошлом – забил девять голов и отдал девять результативных передач в 39 играх.
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