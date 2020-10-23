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  • Гинер: «За Чалова давали прекрасные деньги. Но кто – «Кристал Пэлас»! И зачем ему туда идти?»

Гинер: «За Чалова давали прекрасные деньги. Но кто – «Кристал Пэлас»! И зачем ему туда идти?»

23 октября 2020, 00:55
20

Президент ЦСКА Евгений Гинер объяснил, почему он в августе 2019 года отказался продавать «Кристал Пэлас» нападающего Федора Чалова.

– За Федю Чалова давали прекрасные деньги. Но кто – «Кристал Пэлас»! И зачем ему туда идти? Вылетать из Премьер-лиги в Чемпионшип? Позови Федю гранды АПЛ, причем за другие деньги – вообще без вопросов бы отпустили!

– За другие = за меньшие?

– Да, за меньшие. Мы думаем о самом Феде, но еще и о клубе, его лице. Одно дело – когда футболист уходит в «Кристал Пэлас», и другое – в «Манчестер Юнайтед». Это большая разница.

– В итоге Чалов остался в ЦСКА. И стал гораздо реже забивать. Вы одно с другим не связываете?

– Не связываю. Он сильный футболист, еще свое забьет и будет лидером сборной России. Вы просто вспомните, с кем он играл в тот год, когда регулярно забивал. И как команда играла на него.

Сейчас, как я понимаю, команда не играет именно на Федю. В этом тоже может быть причина. Но Федя – прекрасный футболист. Он обязательно вырастет и пойдет далеко.

  • По информации «Чемпионата», «Кристал Пэлас» предлагал за российского форварда 25 миллионов евро.
  • В этом сезоне Чалов сделал три ассиста в девяти матчах, в прошлом – забил девять голов и отдал девять результативных передач в 39 играх.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Кристал Пэлас Чалов Федор Гинер Евгений
Комментарии (20)
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Валерий2705
1603407954
Да, да пойдёт, как Дзагоев. Накинь Пэлас ещё десятку ты бы отдал не задумываясь. И ещё, в Кристал Пэлас он бы на тот момент играл, а в Манчестере был бы глубоким баночником. Все по твоему дураки, Гнидер?
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Hektor 84
1603408880
Балабол! Кто же тебе еврею поверит? Продал бы он дешевле но в гранды. За копейку удавишься!!! А с Кристалл пэлэс сорвалось скорее из за того что жадность фраера сгубила. Хотел навариться, а англичане в ответ пальцем у виска покрутили. В итоге в проигрыше остался Чалов. Поиграет еще в ЦСКА пару сезонов и доиграется до фнл. А мог бы в апл прогрессировать, играя бок о бок с сильными футболистами. А там и в команду по сильнее выбиться. Там скауты на каждой игре футболистов осматривают. Но что уж там хитрожопому Гинеру виднее. Как покупать так за копейки , как продает так втридорога.
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ParadoO
1603420679
Они как раз-таки обыграли МЮ 3:1
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sobaka120982
1603428013
Его зовут туда где его уровень... считаю это было отличное предложение для него,но парень расти не хочет, а хочет просто получать деньги, сидя на лавке. А-ля смолов в молодости
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кран
1603431215
Где логика? Лучше в КП перейти и иметь постоянную игровую практику, чем в МЮ скамейку протирать...
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кто там
1603431572
Надеюсь это фэк. В противном случае позор гинеру. Кто такой кп? А кто такой цска с тем же чаловым? Вчера в матче с вольсбергом увидели кто такой цска с васиным и чаловым, думается мне кп бы обыграло их.
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серега кашин
1603434607
начинать надо с таких клубов как кп и доказывать грандам свою состоятельность, а так гинер цену набивал и испортил карьеру парню
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Garrincha58
1603443910
Кристал Пэлас покруче твоего недоклуба будет, а Федя твой там и даром не нужен Кристал Пэлас вчера бы этот Вольсберг на раз два бы сделал а твой гинеровский клубешник в очередной раз доказал что нечего в Европе вам делать
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Бухбух
1603468958
Кристал Пэлас в России чемпионом бы стал.
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житель СПб
1603480678
Удивляет меня Гинер. И вижу, что не только меня - но и многих других здесь. В чем дело? Он что, неадекватен? (Хотя, по некоторым его высказываниям так можно и думать). Напомню, что КП периодически играет в АПЛ, и действительно (здесь об этом написали) в его составе отличные знаменитые футболисты, которых мы к себе зазвать не можем. Это был бы отличный трансфер! Но он не состоялся - по вине (самодурству?) Гинера. Очередной загубленный этими "бизнесменами" футболист.
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