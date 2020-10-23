Гинер: «За Чалова давали прекрасные деньги. Но кто – «Кристал Пэлас»! И зачем ему туда идти?»

Президент ЦСКА Евгений Гинер объяснил, почему он в августе 2019 года отказался продавать «Кристал Пэлас» нападающего Федора Чалова.

– За Федю Чалова давали прекрасные деньги. Но кто – «Кристал Пэлас»! И зачем ему туда идти? Вылетать из Премьер-лиги в Чемпионшип? Позови Федю гранды АПЛ, причем за другие деньги – вообще без вопросов бы отпустили!

– За другие = за меньшие?

– Да, за меньшие. Мы думаем о самом Феде, но еще и о клубе, его лице. Одно дело – когда футболист уходит в «Кристал Пэлас», и другое – в «Манчестер Юнайтед». Это большая разница.

– В итоге Чалов остался в ЦСКА. И стал гораздо реже забивать. Вы одно с другим не связываете?

– Не связываю. Он сильный футболист, еще свое забьет и будет лидером сборной России. Вы просто вспомните, с кем он играл в тот год, когда регулярно забивал. И как команда играла на него.

Сейчас, как я понимаю, команда не играет именно на Федю. В этом тоже может быть причина. Но Федя – прекрасный футболист. Он обязательно вырастет и пойдет далеко.

По информации «Чемпионата», «Кристал Пэлас» предлагал за российского форварда 25 миллионов евро.

В этом сезоне Чалов сделал три ассиста в девяти матчах, в прошлом – забил девять голов и отдал девять результативных передач в 39 играх.

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