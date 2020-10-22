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    Гинер: «Не вижу смысла приглашать Месси в чемпионат России»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер порассуждал о целесообразности приглашения в клубы РПЛ мировых футбольных звезд.

    «Надо определиться: мы в футбол играем и стараемся стать чемпионами, или у нас соревнование, кто больше купит и дороже заплатит? Я, например, не смотрю за тем, кого покупают другие клубы. И цены, которые они платят, тоже меня не интересуют.

    Но я не вижу смысла приглашать Месси в чемпионат России. Это не его уровень. Давайте сначала поднимем чемпионат России, сделаем его на уровне хотя бы Испании. И уже после этого будет смысл приглашать таких звезд.

    Но в нынешних реалиях звать такого футболиста и ради него сажать на скамейку наших воспитанников – это не про меня. Для чего мы тогда содержим академию, радуемся, когда она дает столько качественных футболистов? Если мы воспитали – значит, играть должен наш», – сказал Гинер.

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    Источник: Sport24

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    22.10.2020 22:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2250

      Genz 49 минут назад

      Зачем ЦСКА Месси,есть уже Васин

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      Рейтинг: +18624

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Если так рассуждать, то где же тогда должен играть суперфорвард из Питера? В Барсе вместо ушедшего Суареса, в Реале, МанСити, в ПСЖ в паре с Неймаром, в Юве рядом с Роналду? Наш то чемпионат никудышный он явно перерос, аж задеревенел.

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