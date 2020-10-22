Гинер: «Не вижу смысла приглашать Месси в чемпионат России»

Президент ЦСКА Евгений Гинер порассуждал о целесообразности приглашения в клубы РПЛ мировых футбольных звезд.

«Надо определиться: мы в футбол играем и стараемся стать чемпионами, или у нас соревнование, кто больше купит и дороже заплатит? Я, например, не смотрю за тем, кого покупают другие клубы. И цены, которые они платят, тоже меня не интересуют.

Но я не вижу смысла приглашать Месси в чемпионат России. Это не его уровень. Давайте сначала поднимем чемпионат России, сделаем его на уровне хотя бы Испании. И уже после этого будет смысл приглашать таких звезд.

Но в нынешних реалиях звать такого футболиста и ради него сажать на скамейку наших воспитанников – это не про меня. Для чего мы тогда содержим академию, радуемся, когда она дает столько качественных футболистов? Если мы воспитали – значит, играть должен наш», – сказал Гинер.

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