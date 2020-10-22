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  • Гинер: «Не вижу смысла приглашать Месси в чемпионат России»

Гинер: «Не вижу смысла приглашать Месси в чемпионат России»

22 октября 2020, 22:42
14

Президент ЦСКА Евгений Гинер порассуждал о целесообразности приглашения в клубы РПЛ мировых футбольных звезд.

«Надо определиться: мы в футбол играем и стараемся стать чемпионами, или у нас соревнование, кто больше купит и дороже заплатит? Я, например, не смотрю за тем, кого покупают другие клубы. И цены, которые они платят, тоже меня не интересуют.

Но я не вижу смысла приглашать Месси в чемпионат России. Это не его уровень. Давайте сначала поднимем чемпионат России, сделаем его на уровне хотя бы Испании. И уже после этого будет смысл приглашать таких звезд.

Но в нынешних реалиях звать такого футболиста и ради него сажать на скамейку наших воспитанников – это не про меня. Для чего мы тогда содержим академию, радуемся, когда она дает столько качественных футболистов? Если мы воспитали – значит, играть должен наш», – сказал Гинер.

Гинер: «Сейчас бюджет ЦСКА – 5-5,5 миллиарда рублей в год»

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Испания. Примера ЦСКА Барселона Месси Лионель Гинер Евгений
Комментарии (14)
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DOCTOR PENALTY
1603396788
Если так рассуждать, то где же тогда должен играть суперфорвард из Питера? В Барсе вместо ушедшего Суареса, в Реале, МанСити, в ПСЖ в паре с Неймаром, в Юве рядом с Роналду? Наш то чемпионат никудышный он явно перерос, аж задеревенел.
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olegnedelin
1603404750
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vladimir-7
1603432389
Е.Гинер прав, свои молодые игроки и успешная их игра в основном составе команды, это показатель хорошей работы академии.
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nemolod
1603432792
Уровень РПЛ таков,что игроки уровня Месси даже за очень большие деньги не приедут! Акто сейчас приезжают - это "сбитые летчики" или молодые афро-американские футболисты ,,которые желают попасть в европейское первенство,но не имеющие игровой практики и опыта,а в РПЛ,которая стала для них вроде футбольного ПТУ (и практика будет и деньги можно заработать ) есть возможность обратить на себя внимание!
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серега кашин
1603434657
да он и не поедет в нашу страну даже под страхом смерти
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gisett
1603436162
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nik55
1603438276
чучело----у тебя денег не хватит
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вальтер 79
1603449461
месси думаю расстроился что его не зовут в россию))))
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dinar7777dinar
1603453581
до л **** нужно ему это болото ! гинер иди губи дальше дзагу !
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Kokmarov
1603469449
Точно, надо уговорить Месси и превратить его в "дерево", думаю РПЛ на это способна.
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