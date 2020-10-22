Гинер: «Сейчас бюджет ЦСКА – 5-5,5 миллиарда рублей в год»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о нынешнем бюджете московского клуба.

– Два года назад вы сказали, что бюджет ПФК ЦСКА остается на уровне прежних цифр – 65 миллионов евро в год. Сейчас он не вырос?

– Чуть-чуть подрос. До 70 с чем-то миллионов. Хотя мне проще говорить в рублях. Сейчас бюджет клуба – 5-5,5 миллиардов рублей. У нас появилась возможность тратить деньги, которые мы зарабатываем, не на проценты, а на клуб. Поэтому бюджет чуть-чуть увеличился.