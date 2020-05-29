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    ВЭБ.РФ заплатил за 77,64% акций ЦСКА 18 миллиардов рублей

    ВЭБ.РФ раскрыл детали сделки по апрельской покупке ЦСКА. За акции москвичей структура заплатила 18 миллиардов рублей.

    «21 апреля 2020 года ВЭБ.РФ были приобретены 9 595 штук обыкновенных именных акций АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА» дополнительного выпуска на общую сумму 18,0 миллиардов рублей. Доля участия Группы в уставном капитале общества составляет 77,64%.

    Одновременно АО «ПФК ЦСКА» осуществило досрочное погашение в той же сумме ранее предоставленных ВЭБ.РФ кредитов. На дату подписания настоящей промежуточной сокращенной консолидированной отчетности отчет об итогах дополнительного выпуска акций АО «ПФК ЦСКА» не зарегистрирован. На данный момент Группа ведет определение справедливой стоимости активов, обязательств и условных обязательств приобретенного актива. АО «ПФК ЦСКА» было приобретено в целях повышения его рыночной стоимости», – отчитался ВЭБ.РФ.

    • ЦСКА в РПЛ идет пятым.
    • Команда не выигрывает турнир с 2016 года.
    • Текущий сезон планируют возобновить 21 июня.

    Источник: ВЭБ.РФ

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    29.05.2020 20:24
    Комментарии11
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      Рейтинг: +10

      serga.morozov 25 минут назад



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      Рейтинг: +714

      Semenycch 1 час назад

      Ну, попробуйте, теперь, красно-синие, что либо вякнуть про пенсии и старушек в свете Зенита. Зенит принадлежит коммерческой компании, а ЦСКА теперь принадлежит полностью государственной компании. И теперь именно за счет пенсий Россиян будет проводиться трансферная компания в ЦСКА. Кстати, в ЦСКА нужно понизить зарплату игроков до среднероссийской, раз эта команда принадлежит государству.

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      Рейтинг: +4038

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Кому заплатил ???
      Называйте всё правильно !!! ВЭБ списал долги на сумму 18 ярдов.
      Походу великий Гинер неплохо дербанил бабки Абрамовича, Рома перестал спонсировать и ЦСКА стал банкротом...забрали ФК за долги.

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      Рейтинг: +11155

      vladimir-7 3 часа назад

      Почему-то не написали, кому заплатили 18 миллиардов рублей или правая
      рука заплатила левой. И на какие деньги ЦСКА будет осуществлять покупку
      игроков и вообще не понятно распределение финансов между ПФК ЦСКА и ВЭБ.РФ.

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      Рейтинг: +3072

      Hektor 84 10 часов назад

      Вот где гос бабло вертится

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      Рейтинг: +4519

      JTherry 12 часов назад

      ВЭБ.РФ эти деньги переложил из одного кармана в другой, получив акции вместе со стадионом в придачу...

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      Рейтинг: +131

      NewLife 12 часов назад

      Гинер круто их лоханул

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      Рейтинг: +4776

      Lester84 > NewLife 10 часов назад

      Тут еще непонятно кто кого лоханул

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      Рейтинг: +714

      Semenycch > NewLife 1 час назад

      У тебя с головой не в порядке? У Гинера забрали клуб за долги. Кто кого лоханул?

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      Рейтинг: +2489

      alarm 14 часов назад

      то есть, весь цска оценили примерно в 300 лямов евро, что примерно в 300 миллионов раз дороже спартака, который фердуну не удалось никому впарить, поэтому через пару лет отдаст бесплатно. позор!

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      Рейтинг: +1802

      serhio80 > alarm 13 часов назад

      ты в жопу за бутылку пива даешь на вокзале) экономист блеать шоколадноглазый)

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