ВЭБ.РФ заплатил за 77,64% акций ЦСКА 18 миллиардов рублей

ВЭБ.РФ раскрыл детали сделки по апрельской покупке ЦСКА. За акции москвичей структура заплатила 18 миллиардов рублей.

«21 апреля 2020 года ВЭБ.РФ были приобретены 9 595 штук обыкновенных именных акций АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА» дополнительного выпуска на общую сумму 18,0 миллиардов рублей. Доля участия Группы в уставном капитале общества составляет 77,64%.

Одновременно АО «ПФК ЦСКА» осуществило досрочное погашение в той же сумме ранее предоставленных ВЭБ.РФ кредитов. На дату подписания настоящей промежуточной сокращенной консолидированной отчетности отчет об итогах дополнительного выпуска акций АО «ПФК ЦСКА» не зарегистрирован. На данный момент Группа ведет определение справедливой стоимости активов, обязательств и условных обязательств приобретенного актива. АО «ПФК ЦСКА» было приобретено в целях повышения его рыночной стоимости», – отчитался ВЭБ.РФ.