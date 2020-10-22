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    Гинер: «Продавать Влашича «Зениту» неправильно – нельзя самому играть против себя»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал слухи, согласно которым защитник Марио Фернандес и хавбек Никола Влашич могли оказаться в «Зените».

    – Этим летом было много разговоров об интересе «Зенита» к Влашичу. Для вас принципиально, чтобы лидер ЦСКА не оказался в другом российском топ-клубе?

    – Во-первых, это неправильно. Нельзя самому играть против себя. Во-вторых, я тоже об этом много слышал, но лично ко мне руководство «Зенита» по поводу перехода Влашича не обращалось ни разу.

    Может, они тоже думали – да, нет? А, может, разговаривали с самим Влашичем, и он сказал, что не пойдет туда. На уровне бесед – все возможно. Может, обращались к Роману Юрьевичу – не знаю. Или еще к кому-то. Но не ко мне.

    – Называлась даже конкретная сумма – 25 миллионов евро.

    – Это опять вопрос к «источнику». Мы нормально общаемся с генеральным директором «Зенита» Медведевым, разговариваем на разные темы, у нас прекрасные отношения. Но на тему Влашича он мне не звонил.

    – А по Марио Фернандесу в свое время интерес у «Зенита» был?

    – Да. Вот на эту тему Медведев мне звонил. Но тогда и сам Марио не хотел уходить, и мы не хотели его отпускать.

    – Тот случай, когда нельзя отпускать ни за какие деньги?

    – Да причем тут деньги? Неужели все в нашей жизни упирается в деньги? «Зенит» сам себе находит хороших футболистов, мы тоже сами находим. Зачем искать их у нас? Или нам у них?

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4054

      Каратель 46 минут назад

      обычно игроков покупают чтобы усилить состав,только зина скупает чтобы ослабить конкурентов

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      Рейтинг: +9545

      alarm > Каратель 7 минут назад

      и кого же зенит купил у "конкурентов", подлое рыло?

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      Рейтинг: +2730

      Гавроша 1 час назад

      Он не понимает, что легионеров полно, и можно просто взять другого. А как же в других чемпионатах, все продают друг другу игроков?

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