Гинер: «Продавать Влашича «Зениту» неправильно – нельзя самому играть против себя»

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал слухи, согласно которым защитник Марио Фернандес и хавбек Никола Влашич могли оказаться в «Зените».

– Этим летом было много разговоров об интересе «Зенита» к Влашичу. Для вас принципиально, чтобы лидер ЦСКА не оказался в другом российском топ-клубе?

– Во-первых, это неправильно. Нельзя самому играть против себя. Во-вторых, я тоже об этом много слышал, но лично ко мне руководство «Зенита» по поводу перехода Влашича не обращалось ни разу.

Может, они тоже думали – да, нет? А, может, разговаривали с самим Влашичем, и он сказал, что не пойдет туда. На уровне бесед – все возможно. Может, обращались к Роману Юрьевичу – не знаю. Или еще к кому-то. Но не ко мне.

– Называлась даже конкретная сумма – 25 миллионов евро.

– Это опять вопрос к «источнику». Мы нормально общаемся с генеральным директором «Зенита» Медведевым, разговариваем на разные темы, у нас прекрасные отношения. Но на тему Влашича он мне не звонил.

– А по Марио Фернандесу в свое время интерес у «Зенита» был?

– Да. Вот на эту тему Медведев мне звонил. Но тогда и сам Марио не хотел уходить, и мы не хотели его отпускать.

– Тот случай, когда нельзя отпускать ни за какие деньги?

– Да причем тут деньги? Неужели все в нашей жизни упирается в деньги? «Зенит» сам себе находит хороших футболистов, мы тоже сами находим. Зачем искать их у нас? Или нам у них?

Гинер: «Сейчас бюджет ЦСКА – 5-5,5 миллиарда рублей в год»