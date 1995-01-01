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    Гончаренко: «Отличия от прошлогоднего ЦСКА есть. Мы стали на год старше и сильнее»

    Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от нового еврокубкового сезона перед матчем с австрийским «Вольфсбергом».

    «Отличия от прошлогоднего ЦСКА есть: мы стали на год старше, к нам пришли новые игроки, обойма стала шире, да и мы стали сильнее.

    Это тот случай, когда пришедшие игроки и тот опыт, который мы получили в прошлых розыгрышах ЛЧ и ЛЕ, позволяет нам надеяться на более качественную игру в нынешней Лиге Европы», – приводит слова Гончаренко «Чемпионат».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +42534

      portero 6 минут назад

      Удачи в завтрашней игре!
      Будет непросто...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +980

      elessar arnor 8 минут назад

      это как с химией в предсезонке, в случае неудач, припомнят твои же слова

      0
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