Гончаренко: «Отличия от прошлогоднего ЦСКА есть. Мы стали на год старше и сильнее»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от нового еврокубкового сезона перед матчем с австрийским «Вольфсбергом».
«Отличия от прошлогоднего ЦСКА есть: мы стали на год старше, к нам пришли новые игроки, обойма стала шире, да и мы стали сильнее.
Это тот случай, когда пришедшие игроки и тот опыт, который мы получили в прошлых розыгрышах ЛЧ и ЛЕ, позволяет нам надеяться на более качественную игру в нынешней Лиге Европы», – приводит слова Гончаренко «Чемпионат».
- «Вольфсберг» сыграет с ЦСКА завтра, 22 октября.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
Источник: «Чемпионат»