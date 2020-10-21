Гончаренко: «Отличия от прошлогоднего ЦСКА есть. Мы стали на год старше и сильнее»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от нового еврокубкового сезона перед матчем с австрийским «Вольфсбергом».

«Отличия от прошлогоднего ЦСКА есть: мы стали на год старше, к нам пришли новые игроки, обойма стала шире, да и мы стали сильнее.

Это тот случай, когда пришедшие игроки и тот опыт, который мы получили в прошлых розыгрышах ЛЧ и ЛЕ, позволяет нам надеяться на более качественную игру в нынешней Лиге Европы», – приводит слова Гончаренко «Чемпионат».