Федун – о матчах без зрителей: «Скорее всего, это коснется всех. Главное, чтобы чемпионат не остановили»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о возможном проведении матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом» без зрителей.

«Коснeтся ли это всех? Без понятия, но, скорее всего, да. Видите, в Московской области тоже запретили, что сделаешь, такая статистика заболеваний. Главное, чтобы чемпионат не остановили. Не знаю, оставят ли ложи», – цитирует Федуна «Чемпионат».

«Спартак» примет «Ростов» 31 октября.

Роспотребнадзор ранее подал в суд на «Спартак» в связи нарушениями мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче десятого тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Мутко против»: матч «Спартака» и «Ростова» пройдет без зрителей