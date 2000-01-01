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    Федун – о матчах без зрителей: «Скорее всего, это коснется всех. Главное, чтобы чемпионат не остановили»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о возможном проведении матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом» без зрителей.

    «Коснeтся ли это всех? Без понятия, но, скорее всего, да. Видите, в Московской области тоже запретили, что сделаешь, такая статистика заболеваний. Главное, чтобы чемпионат не остановили. Не знаю, оставят ли ложи», – цитирует Федуна «Чемпионат».

    • «Спартак» примет «Ростов» 31 октября.
    • Роспотребнадзор ранее подал в суд на «Спартак» в связи нарушениями мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче десятого тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

    «Мутко против»: матч «Спартака» и «Ростова» пройдет без зрителей

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:48
    Комментарии14
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      Рейтинг: +2217

      Puddle 25 минут назад

      Расформировать поросячий недоклуб! Федауну позор!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +138

      аларм дубль2 > Puddle 2 минуты назад

      ты,аларм,пупсик !!!вы наверное дети кпссспб?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2217

      Puddle > аларм дубль2 54 секунды назад

      в данном диалоге- аларм это ты, детка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9406

      alarm 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      свиняки будут недовольно и ОЧЕНЬ ГРОМКО визжать!

      -4
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      Рейтинг: +138

      аларм дубль2 > alarm 53 минуты назад

      ДУРАК ДУРАКОМ И УШИ ХОЛОДНЫЕ!ИДИ ЛЕЧИСЬ И ЕЩЕ ЗАБИРАЙ ТУТ У ВАС ЕСТЬ КПСССПБ!ПОКА НЕ ПОЗДНО!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14963

      slavutiq70 > alarm 12 минут назад

      Бомжара тухлая иди воняй на Питерской ветке,,,,

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12372

      derrik2000 > alarm 9 минут назад

      Ты вот только-только писал, что Спартак - прародители Зенита, а ТАК негоже о родителях, тем более - О ПРАРОДИТЕЛЯХ, писать.
      Некультурно. ))

      1
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      Рейтинг: +2217

      Puddle > derrik2000 5 минут назад

      ты какую то хню сморозил

      0
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      Рейтинг: +12372

      derrik2000 > Puddle 2 минуты назад

      Пудель, не знаешь, о чём и ХДЕ был этот разговор на сайте - закройся и не позорься.

      0
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      Рейтинг: +8093

      JTherry 1 час назад

      вчера на трибунах баклан-арены на матче зенит-брюгге все болельщики сидели ближе социальной дистанции в 1,5 метра, почему стадион не штрафанули и даже не пригрозили закрытием?) двойные стандарты для болотных...

      5
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      Рейтинг: +14824

      silver29 > JTherry 1 час назад

      Семак весь матч облизывал перчатки и был без маски, Слуцкому за аналогичное штраф выписали, интересно тут как будет ?

      4
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      ...
      Рейтинг: +12372

      derrik2000 > JTherry 23 минуты назад

      Свежие новости от "Мутко против":

      "Удивительно, но ситуация развивается довольно стремительно. В Правительстве Москвы начались внутренние разборки из-за закрытия "Открытия Арены". Да и представители РПЛ обратили внимание чиновников, что за матч с "Зенитом" "Спартак" уже был наказан.

      При этом в Правительстве считают, что если все из-за эпидемиологической обстановки, то роспотребу надо закрывать все стадионы.

      В общем, есть вероятность, что скоро будет принято одно из двух решений - "простить" "Спартак" и пустить фанатов "красно-белых" на трибуны или закрыть все московские стадионы."


      В общем, как стало разъясняться - это опять газпромовская РФС не может успокоиться.
      Уже через Роспотребнадзор начала действовать.

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      Рейтинг: +8093

      JTherry > derrik2000 9 минут назад

      газпром-РФС и после матча с зенитом через РПН действовал, будто это секрет, что все госслужбы связаны так или иначе с газовыми...

      2
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      Рейтинг: +12372

      derrik2000 > JTherry 7 минут назад

      Так все они из одного кооператива.
      "Озеро" называется.

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