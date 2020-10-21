«Мутко против»: матч «Спартака» и «Ростова» пройдет без зрителей

Матч 13-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» пройдет без болельщиков, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, москвичи просили у Роспотребнадзора согласовать присутствие на игре 15 тысяч зрителей. В ведомстве решили, что из-за нарушений в матче с «Зенитом» встреча пройдет при пустых трибунах.

«Спартак» примет «Ростов» 31 октября.