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    «Мутко против»: матч «Спартака» и «Ростова» пройдет без зрителей

    Матч 13-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» пройдет без болельщиков, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    По информации источника, москвичи просили у Роспотребнадзора согласовать присутствие на игре 15 тысяч зрителей. В ведомстве решили, что из-за нарушений в матче с «Зенитом» встреча пройдет при пустых трибунах.

    «Спартак» примет «Ростов» 31 октября.

    • Роспотребнадзор ранее подал в суд на «Спартак» в связи нарушениями мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче десятого тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).
    • «Спартак» занимает в РПЛ второе место, «Ростов» идет пятым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 18:48
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9396

      alarm 2 минуты назад

      роспотребнадзор vs тухлая свинина. 1:0))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12364

      derrik2000 4 минуты назад

      Опят, значит, РАссея "впереди планеты всей"?

      Даже ВОЗ уже признала, что жёсткие ограничения, которые были введены весной, неэффективны.
      А наши раньше, запрещая зрителей на стадионах, отговаривались тем, что, дескать, "ВОЗ РЕКОМЕНДОВАЛА".
      Интересно, а сейчас ЧЕМ будут "отмазываться"?
      Пятнами на солнце???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2220

      Puddle 6 минут назад

      То есть позор будет виден только по телеку?

      2
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      Рейтинг: +9396

      alarm 6 минут назад

      гы-гы-гы!

      2
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