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  • «Мутко против»: матч «Спартака» и «Ростова» пройдет без зрителей

«Мутко против»: матч «Спартака» и «Ростова» пройдет без зрителей

21 октября 2020, 18:48
15

Матч 13-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» пройдет без болельщиков, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, москвичи просили у Роспотребнадзора согласовать присутствие на игре 15 тысяч зрителей. В ведомстве решили, что из-за нарушений в матче с «Зенитом» встреча пройдет при пустых трибунах.

«Спартак» примет «Ростов» 31 октября.

  • Роспотребнадзор ранее подал в суд на «Спартак» в связи нарушениями мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче десятого тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).
  • «Спартак» занимает в РПЛ второе место, «Ростов» идет пятым.

Источник: Телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак
Комментарии (15)
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derrik2000
1603295625
Опят, значит, РАссея "впереди планеты всей"? Даже ВОЗ уже признала, что жёсткие ограничения, которые были введены весной, неэффективны. А наши раньше, запрещая зрителей на стадионах, отговаривались тем, что, дескать, "ВОЗ РЕКОМЕНДОВАЛА". Интересно, а сейчас ЧЕМ будут "отмазываться"? Пятнами на солнце???
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АЛЕКС 58
1603296458
Сейчас,по всей России самая лучшая кормушка-роспотребнадзор.
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DOCTOR PENALTY
1603297648
Спасибо за "подарок" *****!
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GoLenaStop
1603308112
Подсказано самой природой - если задыхаешься -иди не свежий воздух, иди на полянку, в лесочек, ручками, ножками помаши, подыши, эмоций получи... Открытый стадион, доброжелательная обстановка, интересная игра - чем не альтернатива вышеупомянотому для адекватных людей, любящих футбол? Это тоже полезно и необходимо! Или что, болел опять загонят в диванное стойло и станут лечить антибиотиками всего за 299 руб. в месяц? Или в верхах чего-то боятся больше, чем инфекции, что не позволяют людям собираться "больше трех"? Удачи и любви всем! С ув.
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