«Мутко против»: матч «Спартака» и «Ростова» пройдет без зрителей

Матч 13-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» пройдет без болельщиков, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
По информации источника, москвичи просили у Роспотребнадзора согласовать присутствие на игре 15 тысяч зрителей. В ведомстве решили, что из-за нарушений в матче с «Зенитом» встреча пройдет при пустых трибунах.
«Спартак» примет «Ростов» 31 октября.
- Роспотребнадзор ранее подал в суд на «Спартак» в связи нарушениями мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче десятого тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).
- «Спартак» занимает в РПЛ второе место, «Ростов» идет пятым.
Источник: Телеграм-канал «Мутко против»