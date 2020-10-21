Журналист Зимагулов: «КДК отклонил жалобу «Рубина» на судейство Вилкова»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отклонил жалобу «Рубина» на судейство арбитра Михаила Вилкова в матче 11-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:3).
«КДК отклонил протест «Рубина» по судейству Вилкова. Комитет посчитал, что рефери не нарушал протокол VAR», – сообщил журналист «Бизнес Online» Владислав Зимагулов.
На прошлой неделе в «Рубине» заявили, что если КДК не признает ошибку Вилкова, клуб дойдет до суда в Лозанне.
- На 43-й минуте матча защитник «Рубина» Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной, но смотреть видео Вилков направился уже после возобновления игры. В данном случае нельзя было обращаться к VAR, так как мяч уже вновь ввели в игру. Вилков же по итогам эпизода назначил пенальти в ворота «Рубина».
Источник: Телеграм-канал Владислава Зимагулова