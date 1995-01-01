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    Журналист Зимагулов: «КДК отклонил жалобу «Рубина» на судейство Вилкова»

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отклонил жалобу «Рубина» на судейство арбитра Михаила Вилкова в матче 11-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:3).

    «КДК отклонил протест «Рубина» по судейству Вилкова. Комитет посчитал, что рефери не нарушал протокол VAR», – сообщил журналист «Бизнес Online» Владислав Зимагулов.

    На прошлой неделе в «Рубине» заявили, что если КДК не признает ошибку Вилкова, клуб дойдет до суда в Лозанне.

    • На 43-й минуте матча защитник «Рубина» Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной, но смотреть видео Вилков направился уже после возобновления игры. В данном случае нельзя было обращаться к VAR, так как мяч уже вновь ввели в игру. Вилков же по итогам эпизода назначил пенальти в ворота «Рубина».

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    Источник: Телеграм-канал Владислава Зимагулова

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +979

      elessar arnor 39 минут назад

      эх.. ему бы матчи в ЛЧ доверить..

      1
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      Рейтинг: +130

      аларм дубль2 > elessar arnor 13 минут назад

      да бы,только не матчи великой рпл!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3407

      Павелий 1 час назад

      Ну так ещё бы. Не может же унтер-офицерская вдова сама себя высечь.

      0
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      Рейтинг: +18584

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Вы что там в Казани, с ума сошли? Какие могут быть претензии? Это же САМ Вилков!!! )))

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