Журналист Зимагулов: «КДК отклонил жалобу «Рубина» на судейство Вилкова»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отклонил жалобу «Рубина» на судейство арбитра Михаила Вилкова в матче 11-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:3).

«КДК отклонил протест «Рубина» по судейству Вилкова. Комитет посчитал, что рефери не нарушал протокол VAR», – сообщил журналист «Бизнес Online» Владислав Зимагулов.

На прошлой неделе в «Рубине» заявили, что если КДК не признает ошибку Вилкова, клуб дойдет до суда в Лозанне.