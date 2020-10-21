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  • Тренер «Ренна»: «Мы играли против отличного вратаря. Сафонов – лучший игрок матча»

Тренер «Ренна»: «Мы играли против отличного вратаря. Сафонов – лучший игрок матча»

21 октября 2020, 12:17
12

Главный тренер «Ренна» Жюльен Стефан остался под впечатлением от игры голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1).

«Парни отдали все силы. У нас были возможности вырвать победу, но не хватило последнего касания. Мы играли против отличного вратаря, который, несомненно, был лучшим игроком матча у соперника.

У нас получалось поддавливать «Краснодар», особенно в конце матча, когда мы стали играть иначе, и на поле появилось больше атакующих игроков. К сожалению, этого не хватило для победы», – приводит слова Стефана пресс-служба «Ренна».

  • «Краснодар» возглавил группу.
  • Следующий матч «Краснодара» в Лиге чемпионов – 28 октября с «Челси».

Сафонов: «Мы распробовали, и нам понравилось. Готовы дать бой «Челси»

Источник: официальный сайт «Ренна»
Лига чемпионов Ренн Краснодар Сафонов Матвей
Комментарии (12)
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fhnv
1603272734
ты против ослабленной команды играл ,а не против вратаря всей команды....чудо...посмотрим,что у нас на выезде заговоришь когда вас рвать будут
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кто там
1603274713
Смешной. Спроси у черта лысого какой вратарь лучший в России - сразу скажет гильерме-пусти в домик или шунин с джанаевым, а матвей этот дырка что в сборную вызываться не достоин.
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Ziklop
1603276113
Матвею удачи !
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Дима Цэ
1603277004
Матвей, в Европу
Ответить
dinar7777dinar
1603280367
а черчес дол бо ** будет ставить бразильский маринад или этого убогого шунина хотя это конечно лучше вратаришки женитки ! сафонов лучший !
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anyaprostyak
1603288144
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zigbert
1603299187
Откровенно говоря и пенальти чуть не отбил. Хороший матч провел Сафонов.
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