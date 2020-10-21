Тренер «Ренна»: «Мы играли против отличного вратаря. Сафонов – лучший игрок матча»

Главный тренер «Ренна» Жюльен Стефан остался под впечатлением от игры голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1).

«Парни отдали все силы. У нас были возможности вырвать победу, но не хватило последнего касания. Мы играли против отличного вратаря, который, несомненно, был лучшим игроком матча у соперника.

У нас получалось поддавливать «Краснодар», особенно в конце матча, когда мы стали играть иначе, и на поле появилось больше атакующих игроков. К сожалению, этого не хватило для победы», – приводит слова Стефана пресс-служба «Ренна».

«Краснодар» возглавил группу.

Следующий матч «Краснодара» в Лиге чемпионов – 28 октября с «Челси».

Сафонов: «Мы распробовали, и нам понравилось. Готовы дать бой «Челси»