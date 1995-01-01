Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста

    Тренер «Ренна»: «Мы играли против отличного вратаря. Сафонов – лучший игрок матча»

    Главный тренер «Ренна» Жюльен Стефан остался под впечатлением от игры голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1).

    «Парни отдали все силы. У нас были возможности вырвать победу, но не хватило последнего касания. Мы играли против отличного вратаря, который, несомненно, был лучшим игроком матча у соперника.

    У нас получалось поддавливать «Краснодар», особенно в конце матча, когда мы стали играть иначе, и на поле появилось больше атакующих игроков. К сожалению, этого не хватило для победы», – приводит слова Стефана пресс-служба «Ренна».

    • «Краснодар» возглавил группу.
    • Следующий матч «Краснодара» в Лиге чемпионов – 28 октября с «Челси».

    Сафонов: «Мы распробовали, и нам понравилось. Готовы дать бой «Челси»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Ренна»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:17
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +713

      Дима Цэ 31 минуту назад

      Матвей, в Европу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +676

      Ziklop 45 минут назад

      Матвею удачи !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +849

      кто там 1 час назад

      Смешной. Спроси у черта лысого какой вратарь лучший в России - сразу скажет гильерме-пусти в домик или шунин с джанаевым, а матвей этот дырка что в сборную вызываться не достоин.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +784

      fhnv 1 час назад

      ты против ослабленной команды играл ,а не против вратаря всей команды....чудо...посмотрим,что у нас на выезде заговоришь когда вас рвать будут

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +676

      Ziklop > fhnv 46 минут назад

      хочется верить, необходимо чтоб Мусаев еще из дома руководил, а то если он на скамейке хуже игроки на поле играют.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +447

      Spinorr > Ziklop 37 минут назад

      Мне тоже показалось что играли более раскрепощенно

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +58

      bomilazdeshnii > fhnv 21 минуту назад

      Чем ослабленной.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79980
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru