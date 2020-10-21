Тренер «Ренна»: «Мы играли против отличного вратаря. Сафонов – лучший игрок матча»

Главный тренер «Ренна» Жюльен Стефан остался под впечатлением от игры голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1).
«Парни отдали все силы. У нас были возможности вырвать победу, но не хватило последнего касания. Мы играли против отличного вратаря, который, несомненно, был лучшим игроком матча у соперника.
У нас получалось поддавливать «Краснодар», особенно в конце матча, когда мы стали играть иначе, и на поле появилось больше атакующих игроков. К сожалению, этого не хватило для победы», – приводит слова Стефана пресс-служба «Ренна».
- «Краснодар» возглавил группу.
- Следующий матч «Краснодара» в Лиге чемпионов – 28 октября с «Челси».
Сафонов: «Мы распробовали, и нам понравилось. Готовы дать бой «Челси»
Источник: официальный сайт «Ренна»