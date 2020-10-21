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  • Сафонов: «Мы распробовали, и нам понравилось. Готовы дать бой «Челси»

Сафонов: «Мы распробовали, и нам понравилось. Готовы дать бой «Челси»

21 октября 2020, 09:11
9

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов подвел итоги матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Ренном» (1:1).

«Свою игру оценивать не буду, сначала надо разобрать всe. Очень рад, что мы заработали очко, игра была тяжeлой. В Лиге чемпионов не будет лeгких матчей, мы выглядели достойно и могли даже выиграть.

Команда освоилась, начинать было тяжело. Многие в Лиге чемпионов играют в первый раз. Мы распробовали, и нам понравилось, готовы дать бой «Челси».

Что лучше – сыграть за первую сборную на чемпионате Европы или поехать на молодeжное Евро и выиграть его? От моего желания ничего не зависит, но турниры не совпадают по времени – поеду туда, куда вызовут. Мне не нужно выбирать что-то одно, я хочу попасть и туда, и туда», – сказал Сафонов после матча с «Ренном».

  • «Краснодар» возглавил группу.
  • Следующий матч «Краснодара» в Лиге чемпионов – 28 октября с «Челси».

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Краснодар Ренн Челси Сафонов Матвей
Комментарии (9)
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absent32
1603262597
Матвей, ты вообще огонь))) достойный первый номер сборной на долгие годы вперед, вот только когда это усатый осознает?!!! а в целом смотрелись хорошо, и могли побеждать, с таким то составом!!!
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maior-60
1603262893
Нам тоже понравилось!
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sashaparmeshin
1603264055
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Benifacto
1603266027
да только на вас с Галицким вся надежда, зенит показал потолок...
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Лфшт
1603268048
Плять вот я хер пойму почем Сафонов не перешел в Челси ??!! 28 лмов отдали за Менди. Чем он круче. А Матвей бы в Челси стал как литой. Правда защита там полное дно, но вот он же спасает не хило!!! Просто топ вратарь!!!
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NewLife
1603269403
Успехов и побед в ЛЧ.
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O-Z
1603281301
Защита слабая у челси постоянно привозят и вратарь дыра, так что может быть может быть. Главное много не пропустить, а больше забить.
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anyaprostyak
1603288161
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zigbert
1603367562
Как говорится :"Аппетит приходит во время еды". Главное играть в свою игру.
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