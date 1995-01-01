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    Сафонов: «Мы распробовали, и нам понравилось. Готовы дать бой «Челси»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов подвел итоги матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Ренном» (1:1).

    «Свою игру оценивать не буду, сначала надо разобрать всe. Очень рад, что мы заработали очко, игра была тяжeлой. В Лиге чемпионов не будет лeгких матчей, мы выглядели достойно и могли даже выиграть.

    Команда освоилась, начинать было тяжело. Многие в Лиге чемпионов играют в первый раз. Мы распробовали, и нам понравилось, готовы дать бой «Челси».

    Что лучше – сыграть за первую сборную на чемпионате Европы или поехать на молодeжное Евро и выиграть его? От моего желания ничего не зависит, но турниры не совпадают по времени – поеду туда, куда вызовут. Мне не нужно выбирать что-то одно, я хочу попасть и туда, и туда», – сказал Сафонов после матча с «Ренном».

    • «Краснодар» возглавил группу.
    • Следующий матч «Краснодара» в Лиге чемпионов – 28 октября с «Челси».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2236

      Genz 9 минут назад

      Во втором тайме смотрелись намного лучше Зенита в их провальном матче.
      В Краснодаре в основе нет таких слабых,как Мостовой, круговой. Такие только играют в академии. Дзюба тоже скатился до академии.
      Черчесов не тех ставит в сборную . Надо кучаева и Соболева ставить в основе,а Дзюбу, мостового,Караваева не выпускать

      0
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      Рейтинг: +93

      Лфшт 20 минут назад

      Плять вот я хер пойму почем Сафонов не перешел в Челси ??!! 28 лмов отдали за Менди. Чем он круче. А Матвей бы в Челси стал как литой. Правда защита там полное дно, но вот он же спасает не хило!!! Просто топ вратарь!!!

      0
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      Рейтинг: +930

      Benifacto 54 минуты назад

      да только на вас с Галицким вся надежда, зенит показал потолок...

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      Рейтинг: -1

      sashaparmeshin 1 час назад

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      -2
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      Рейтинг: +5133

      maior-60 1 час назад

      Нам тоже понравилось!

      3
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      Рейтинг: +2564

      absent32 1 час назад

      Матвей, ты вообще огонь))) достойный первый номер сборной на долгие годы вперед, вот только когда это усатый осознает?!!! а в целом смотрелись хорошо, и могли побеждать, с таким то составом!!!

      4
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      Рейтинг: +726

      Ужас Бората 1 час назад

      Молодец, Матвей! Порадовал вчера, как и весь Краснодар в целом. Дальнейших успехов!

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