Сафонов: «Мы распробовали, и нам понравилось. Готовы дать бой «Челси»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов подвел итоги матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Ренном» (1:1).

«Свою игру оценивать не буду, сначала надо разобрать всe. Очень рад, что мы заработали очко, игра была тяжeлой. В Лиге чемпионов не будет лeгких матчей, мы выглядели достойно и могли даже выиграть.

Команда освоилась, начинать было тяжело. Многие в Лиге чемпионов играют в первый раз. Мы распробовали, и нам понравилось, готовы дать бой «Челси».

Что лучше – сыграть за первую сборную на чемпионате Европы или поехать на молодeжное Евро и выиграть его? От моего желания ничего не зависит, но турниры не совпадают по времени – поеду туда, куда вызовут. Мне не нужно выбирать что-то одно, я хочу попасть и туда, и туда», – сказал Сафонов после матча с «Ренном».