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    Форвард «Брюгге» Деннис – о голе «Зениту»: «Говорил, что забиваю только грандам. Это была шутка»

    Форвард «Брюгге» Эммануэль Деннис поделился эмоциями от гола в ворота «Зенита» (2:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Я очень рад, что мы победили. Это моя первая победа в Лиге чемпионов. Сегодня вечером мы показали отличную командную игру. Мы всегда выкладываемся по полной и сегодня снова продемонстрировали это.

    Я говорил, что забиваю только грандам, но это была шутка. Забивать голы – моя работа. Нам нужно продолжать в том же духе и с другими командами группы, и тогда все может получиться», – приводит слова Денниса пресс-служба УЕФА.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 10:46
    Комментарии6
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      Рейтинг: -1286

      зинет недоклуб 20 секунд назад

      правильно сказал что шутка какой гранд это помойка зенет не смеши

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1502

      VGreen 5 минут назад

      Сказал как есть по сути, а вышло как подкол в сторону Зенита))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14912

      slavutiq70 30 минут назад

      Знатно подколол Питерцев,,,

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1800

      СвинкаСправедливости 31 минуту назад

      Еееее)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      dragoon000320 37 минут назад

      классно затролил бомжей :)

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1210

      spam2009 43 минуты назад

      Он забивает не только граднам, но и таким днищам как Синит

      5
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