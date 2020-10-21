Форвард «Брюгге» Деннис – о голе «Зениту»: «Говорил, что забиваю только грандам. Это была шутка»

Форвард «Брюгге» Эммануэль Деннис поделился эмоциями от гола в ворота «Зенита» (2:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Я очень рад, что мы победили. Это моя первая победа в Лиге чемпионов. Сегодня вечером мы показали отличную командную игру. Мы всегда выкладываемся по полной и сегодня снова продемонстрировали это.

Я говорил, что забиваю только грандам, но это была шутка. Забивать голы – моя работа. Нам нужно продолжать в том же духе и с другими командами группы, и тогда все может получиться», – приводит слова Денниса пресс-служба УЕФА.

«Зенит» идет в группе последним.

Следующий матч «Зенита» в Лиге чемпионов – 28 октября в гостях с дортмундской «Боруссией».

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