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  • Форвард «Брюгге» Деннис – о голе «Зениту»: «Говорил, что забиваю только грандам. Это была шутка»

Форвард «Брюгге» Деннис – о голе «Зениту»: «Говорил, что забиваю только грандам. Это была шутка»

21 октября 2020, 10:46
36

Форвард «Брюгге» Эммануэль Деннис поделился эмоциями от гола в ворота «Зенита» (2:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Я очень рад, что мы победили. Это моя первая победа в Лиге чемпионов. Сегодня вечером мы показали отличную командную игру. Мы всегда выкладываемся по полной и сегодня снова продемонстрировали это.

Я говорил, что забиваю только грандам, но это была шутка. Забивать голы – моя работа. Нам нужно продолжать в том же духе и с другими командами группы, и тогда все может получиться», – приводит слова Денниса пресс-служба УЕФА.

  • «Зенит» идет в группе последним.
  • Следующий матч «Зенита» в Лиге чемпионов – 28 октября в гостях с дортмундской «Боруссией».

«Зенит» – Ковид – 1:2». Страна обсуждает проигрыш «Брюгге»

Источник: официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Зенит Брюгге Деннис Эммануэль
Комментарии (36)
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spam2009
1603266639
Он забивает не только граднам, но и таким днищам как Синит
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СвинкаСправедливости
1603267401
Еееее)))
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slavа0508
1603267424
Знатно подколол Питерцев,,,
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VGreen
1603268950
Сказал как есть по сути, а вышло как подкол в сторону Зенита))
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кто там
1603270307
Норм опустил ****** лазурных. Ухахах
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alp
1603271230
троллят суки... заслужили...
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dinar7777dinar
1603272632
деннис красава обоссали хазпромовскую помойку ! чепушильный чампионышка женит обосрался. где там жуба великая гроза сан марино и кипра и лихтенштейна?
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MEHROJ ЗЕНИТ
1603273200
Надеюсь это все читают наши футболисты и поймут как они обосрались
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"supermax"
1603277513
"Я говорил, что забиваю только грандам, но это была шутка".....вот это он их стебанул, конечно...ахахахах
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Мага 13
1603279041
ну так-то да... но шутка-то, как говорится, зашла
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