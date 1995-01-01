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    Молдаване отказались переносить матч со сборной России в Сочи. Игра пройдет в Кишиневе

    Вице-президент Федерации футбола Молдавии Драгош Хынку сообщил, что товарищеский матч со сборной России состоится в Кишиневе. Молдаване отказались переносить встречу на чужое поле.

    «Игра состоится в Кишинeве. Российские СМИ могут писать всe что угодно. Да, Российский футбольный союз обращался к нам с данным предложением, но мы отказались, потому что нам неудобно лететь в Сочи на игру, а потом возвращаться в Кишинeв на матч с Грецией.

    На сегодняшний день игра запланирована в Кишинeве. Российские коллеги обратились к нам по этому поводу, но мы им отказали. Мы не можем лететь туда, а потом возвращаться обратно на матч с Грецией. В СМИ может появиться всe что угодно, но это не значит, что это является нашей позицией. Если бы что-то изменилось в плане проведения игры, Федерация футбола Молдавии была бы первой, кто сообщил об этом», – сказал Хынку «Молдавскому футболу».

    • Матч состоится 12 ноября.
    • Сборная России лидирует в группе Лиги наций.
    • Молдавия – аутсайдер своей группы лиги С.

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    Источник: «Молдавский футбол»

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    Сегодня, 19:09
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +5851

      GoLenaStop 2 минуты назад

      Чтож, будет лишний повод показать своё товарищеское отношение к дружелюбным хозяевам на их не чужом для нас поле.
      Ха!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1276

      koli4ka 1 час назад

      да тупые молдаване,но как же обтупил нас их Хынку здоровски...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      MrConstantine > koli4ka 56 минут назад

      Вы хорошенько подумайте когда говорите о целом народе....

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