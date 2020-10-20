Молдаване отказались переносить матч со сборной России в Сочи. Игра пройдет в Кишиневе

Вице-президент Федерации футбола Молдавии Драгош Хынку сообщил, что товарищеский матч со сборной России состоится в Кишиневе. Молдаване отказались переносить встречу на чужое поле.

«Игра состоится в Кишинeве. Российские СМИ могут писать всe что угодно. Да, Российский футбольный союз обращался к нам с данным предложением, но мы отказались, потому что нам неудобно лететь в Сочи на игру, а потом возвращаться в Кишинeв на матч с Грецией.

На сегодняшний день игра запланирована в Кишинeве. Российские коллеги обратились к нам по этому поводу, но мы им отказали. Мы не можем лететь туда, а потом возвращаться обратно на матч с Грецией. В СМИ может появиться всe что угодно, но это не значит, что это является нашей позицией. Если бы что-то изменилось в плане проведения игры, Федерация футбола Молдавии была бы первой, кто сообщил об этом», – сказал Хынку «Молдавскому футболу».