Сигурдссон пропустит матч ЦСКА – «Вольфсберг» в Лиге Европы

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон не полетел в Австрию на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вольфсбергом».

«Исландский полузащитник ПФК ЦСКА, пропустивший домашнюю встречу с «Динамо», прошел обследование в Москве. Оно подтвердило повреждение голеностопного сустава, которое Арнор получил в расположении сборной Исландии. В ближайшие дни Сигурдссон будет работать индивидуально и не полетит с командой в Австрию», – сообщает пресс-служба ЦСКА.