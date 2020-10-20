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  • Лига чемпионов. «Краснодар» проведет первый матч на групповом этапе в своей истории

Лига чемпионов. «Краснодар» проведет первый матч на групповом этапе в своей истории

20 октября 2020, 17:27
6

Сегодня, 20 октября, «Краснодар» на выезде сыграет с французским «Ренном» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.

Краснодарцы проведут первый матч на групповом этапе Лиги чемпионов в истории клуба.

  • Полузащитник Реми Кабелья и нападающий Евгений Марков не полетели с краснодарцами во Францию из-за сомнительных результатов тестов на коронавирус.
  • Во Францию также не полетел главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев – у него ангина.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Краснодар Ренн
Комментарии (6)
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Garrincha58
1603204904
первый матч и тренер заболел как же так подумаешь ангина
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Krossmen73
1603204982
Быкам не терять духа и не мандражировать!Краснодар в европах себя давно зарекомендовал как очень приличный боец.Французы - крепкий орешек.Но вполне себе проходимый.Если южане не станут косячить в обороне,то победа не будет таким уж неожиданным результатом.Вперёд быки!!!!Удачи!!!
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slavа0508
1603205357
Удачи Краснодару,болелам Краснодара и конечно Галицкому долго и упорно он шёл к ЛЧ,,,,,Сегодня мы за вас!!!ау уж 24 октября будем ярыми противниками,,,
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Loko_Roma
1603206516
Будем болеть за наши клубы, пора уже выстрелить!
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Dr.Metal
1603212669
Удачи Краснодару. Здесь не до клубных разногласий. Сегодня тоже за вас поболею
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maygli
1603227280
Краснодар спасибо!
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