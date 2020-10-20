Лига чемпионов. «Краснодар» проведет первый матч на групповом этапе в своей истории

Сегодня, 20 октября, «Краснодар» на выезде сыграет с французским «Ренном» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.
Краснодарцы проведут первый матч на групповом этапе Лиги чемпионов в истории клуба.
- Полузащитник Реми Кабелья и нападающий Евгений Марков не полетели с краснодарцами во Францию из-за сомнительных результатов тестов на коронавирус.
- Во Францию также не полетел главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев – у него ангина.
Источник: Бомбардир.ру