Лига чемпионов. «Краснодар» проведет первый матч на групповом этапе в своей истории

Сегодня, 20 октября, «Краснодар» на выезде сыграет с французским «Ренном» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.

Краснодарцы проведут первый матч на групповом этапе Лиги чемпионов в истории клуба.