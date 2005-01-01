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    Лига чемпионов. «Краснодар» проведет первый матч на групповом этапе в своей истории

    Сегодня, 20 октября, «Краснодар» на выезде сыграет с французским «Ренном» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.

    Краснодарцы проведут первый матч на групповом этапе Лиги чемпионов в истории клуба.

    • Полузащитник Реми Кабелья и нападающий Евгений Марков не полетели с краснодарцами во Францию из-за сомнительных результатов тестов на коронавирус.
    • Во Францию также не полетел главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев – у него ангина.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:27
    Комментарии4
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      Рейтинг: +803

      Loko_Roma 34 минуты назад

      Будем болеть за наши клубы, пора уже выстрелить!

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      Рейтинг: +14879

      slavutiq70 53 минуты назад

      Удачи Краснодару,болелам Краснодара и конечно Галицкому долго и упорно он шёл к ЛЧ,,,,,Сегодня мы за вас!!!ау уж 24 октября будем ярыми противниками,,,

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      Рейтинг: +4748

      Krossmen73 1 час назад

      Быкам не терять духа и не мандражировать!Краснодар в европах себя давно зарекомендовал как очень приличный боец.Французы - крепкий орешек.Но вполне себе проходимый.Если южане не станут косячить в обороне,то победа не будет таким уж неожиданным результатом.Вперёд быки!!!!Удачи!!!

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      Рейтинг: +11683

      Garrincha58 1 час назад

      первый матч и тренер заболел как же так подумаешь ангина

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