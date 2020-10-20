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    ЦСКА обратился в РФС для оценки эпизода, в котором Карпову сломали нос

    В службе коммуникаций РФС сообщили, что ЦСКА обратился в экспертно-судейскую комиссию для оценки двух эпизодов матча 11-го тура РПЛ с «Динамо» (3:1).

    «ЦСКА отправил обращение в ЭСК с просьбой разъяснить эпизоды с отменой гола Чалова из-за фола Кучаева и с нарушением на Вадиме Карпове», — сказали представители службы коммуникаций.

    • В первом тайме полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулев ударил Карпова локтем в лицо.
    • У игрока ЦСКА диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа.
    • Грулев извинился перед Карповым за произошедшее.

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    Источник: Sport24

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