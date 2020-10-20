ЦСКА обратился в РФС для оценки эпизода, в котором Карпову сломали нос

В службе коммуникаций РФС сообщили, что ЦСКА обратился в экспертно-судейскую комиссию для оценки двух эпизодов матча 11-го тура РПЛ с «Динамо» (3:1).
«ЦСКА отправил обращение в ЭСК с просьбой разъяснить эпизоды с отменой гола Чалова из-за фола Кучаева и с нарушением на Вадиме Карпове», — сказали представители службы коммуникаций.
- В первом тайме полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулев ударил Карпова локтем в лицо.
- У игрока ЦСКА диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа.
- Грулев извинился перед Карповым за произошедшее.
Источник: Sport24