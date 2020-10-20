Гендиректор «Сочи» Рубашко: «Есть информация, что в «Оренбурге» кто-то болеет»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о вспышке коронавируса в «Оренбурге».
«У нас есть информация, что кто-то в «Оренбурге» болеет, но, возможно, они изолированы. Об отмене матча нас никто не уведомлял, всe нормально. Может быть, дополнят кем-то состав.
В нашей команде всe в полном порядке. Если в «Оренбурге» сказасочили, что и у них всe нормально, то матч должен состояться», – передает слова Рубашко «Чемпионат».
- Ранее спортивный директор «Оренбурга» опроверг информацию о десяти заболевших в клубе.
- Матч «Оренбург» – «Сочи» должен состояться завтра, 21 октября.
Источник: «Чемпионат»