Гендиректор «Сочи» Рубашко: «Есть информация, что в «Оренбурге» кто-то болеет»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о вспышке коронавируса в «Оренбурге».

«У нас есть информация, что кто-то в «Оренбурге» болеет, но, возможно, они изолированы. Об отмене матча нас никто не уведомлял, всe нормально. Может быть, дополнят кем-то состав.

В нашей команде всe в полном порядке. Если в «Оренбурге» сказасочили, что и у них всe нормально, то матч должен состояться», – передает слова Рубашко «Чемпионат».