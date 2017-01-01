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    Гендиректор «Сочи» Рубашко: «Есть информация, что в «Оренбурге» кто-то болеет»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о вспышке коронавируса в «Оренбурге».

    «У нас есть информация, что кто-то в «Оренбурге» болеет, но, возможно, они изолированы. Об отмене матча нас никто не уведомлял, всe нормально. Может быть, дополнят кем-то состав.

    В нашей команде всe в полном порядке. Если в «Оренбурге» сказасочили, что и у них всe нормально, то матч должен состояться», – передает слова Рубашко «Чемпионат».

    • Ранее спортивный директор «Оренбурга» опроверг информацию о десяти заболевших в клубе.
    • Матч «Оренбург» – «Сочи» должен состояться завтра, 21 октября.

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    Источник: «Чемпионат»

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