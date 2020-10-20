Спортивный директор «Оренбурга» – о вспышке коронавируса: «Кто вам об этом сказал? Вот с ними и разговаривайте»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев опроверг информацию о вспышке коронавируса в команде.

По информации Sport24, положительные тесты на COVID-19 сдали десять представителей клуба, среди которых четыре футболиста – Михаил Сиваков, Андрей Малых, Жига Шкофлек и Денис Ткачук.

– Правда, что в «Оренбурге» вспышка ковида?

– Кто вам об этом сказал? Вот с ними и разговаривайте.

– А почему заявка на прошедший матч со «Спартаком-2» была усеченная?

– Какая усеченная?

– В запасе было всего пять человек с вратарем.

– А что травм не бывает? Мы всю официальную информацию по коронавирусу предоставляем в лигу. Поверьте, скрыть там ничего не удастся.