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    Спортивный директор «Оренбурга» – о вспышке коронавируса: «Кто вам об этом сказал? Вот с ними и разговаривайте»

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев опроверг информацию о вспышке коронавируса в команде.

    По информации Sport24, положительные тесты на COVID-19 сдали десять представителей клуба, среди которых четыре футболиста – Михаил Сиваков, Андрей Малых, Жига Шкофлек и Денис Ткачук.

    – Правда, что в «Оренбурге» вспышка ковида?

    – Кто вам об этом сказал? Вот с ними и разговаривайте.

    – А почему заявка на прошедший матч со «Спартаком-2» была усеченная?

    – Какая усеченная?

    – В запасе было всего пять человек с вратарем.

    – А что травм не бывает? Мы всю официальную информацию по коронавирусу предоставляем в лигу. Поверьте, скрыть там ничего не удастся.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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