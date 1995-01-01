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    Венгер: «Моуринью всегда провоцирует. Чувствую себя как в детском саду»

    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отреагировал на претензии тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью об отсутствии его в автобиографической книге француза.

    «Он постоянно провоцирует. Чувствую себя с ним как в детском саду. Но это особенность его личности», – прокомментировал Венгер.

    Моуринью упрекнул француза за отсутствие себя в автобиографии Венгера, предположив, что он не включил португальца в книгу, потому что постоянно проигрывал ему в очных матчах.

    • Французский специалист возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 годы.
    • При нем лондонский клуб три раза выигрывал АПЛ.

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    Источник: Goal.com

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