Венгер: «Моуринью всегда провоцирует. Чувствую себя как в детском саду»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отреагировал на претензии тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью об отсутствии его в автобиографической книге француза.

«Он постоянно провоцирует. Чувствую себя с ним как в детском саду. Но это особенность его личности», – прокомментировал Венгер.

Моуринью упрекнул француза за отсутствие себя в автобиографии Венгера, предположив, что он не включил португальца в книгу, потому что постоянно проигрывал ему в очных матчах.