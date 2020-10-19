Ван Дейк не пропустил до травмы ни одной минуты в АПЛ с января 2018 года

В игре пятого тура АПЛ против «Эвертона» защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк получил повреждение связок колена.

Голландец был заменен на 11-й минуте матча. До этой травмы ван Дейк не пропустил в чемпионате Англии ни одной минуты с января 2018 года.

«Ливерпуль» сообщил, что игроку потребуется операция. По информации Daily Mirror, восстановление защитника займет семь-восемь месяцев.