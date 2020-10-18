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    РПЛ. «Ростов» разгромил «Ахмат» и поднялся на пятое место

    «Ростов» выиграл у «Ахмата» со счетом 3:0 в домашнем матче 11-го тура чемпионата России.

    Команда Валерия Карпина набрала 20 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» занимает десятую строчку (14 очков).

    На 41-й минуте встречи форвард грозненской команды Георгий Мелкадзе не забил пенальти.

    Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Хашимото, 24; 2:0 – Еременко, 90+3; 3:0 – Глебов, 90+6.

    Незабитый пенальти: Мелкадзе, 41.

    Удаления: нет – Швец, 78.

    Ростов: Песьяков, Терентьев, Козлов (Поярков, 74), Осипенко, Мамаев (Гапечкин, 90+4), Еременко, Глебов, Хаджикадунич, Хашимото, Обухов (Сохиев, 63), Полоз (Тугарев, 75).

    Ахмат: Гудиев, Пуцко, Быстров (Анхель, 81), Нижич, Богосавац, Иванов (Роши, 54), Бериша, Швец, Харин (Алсултанов, 81), Полярус (Садулаев, 58), Мелкадзе.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    18.10.2020 20:55
    Комментарии28
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      Рейтинг: +1237

      DMитрий 10 минут назад

      Ну что Ростов...? Скорее жив, чем мерт!? Сохраняйте боевой дух.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +342

      сасас 1 час назад

      ФК Ахмед достоин пердива! Надеюсь вылетят!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +899

      nominum 2 часа назад

      Ёжкин кот! После домашнего с Химками два выезда со Спартаком и ЦСКА. Крепись, Ростов.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +899

      nominum 2 часа назад

      3-1, 3-1, 3-2, 3-0. РПЛ прям порадовала за два дня.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5397

      knikos 2 часа назад

      Интересно , с какой скоростью бежал за уходящим в аут мячём Сохиев ? С такими габаритами и настолько быстро ! Понятно , почему Шомуродова продали ...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +384

      ySS 2 часа назад

      Ростовчане, с победой!
      Песьяков оставил команду с преймуществом
      Глебов подвел Ахмат к разгрому
      Еременко провел очень хороший матч
      Хашимото... главный бомбардир!))

      8
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      Рейтинг: +899

      nominum 2 часа назад

      Ерёменко порадовал- продержался весь матч и ещё так хладнокровно забил. Жаль Паше Мамаеву не повезло с точностью.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +104

      Рыжий бес 3 часа назад

      Ростов молодцы!!!не смотря на потери идут дальше,,,,,

      7
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      Рейтинг: +5397

      knikos 3 часа назад

      Теперь понятно , почему Ростов распродал кучу основных игроков ! С такoй-то молодёжью ... Молодцы , комбайнёры !!!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +41010

      MaxRnD 3 часа назад

      От Хашимото ожидаемо, остальное неожиданно ...

      7
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