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РПЛ. «Ростов» разгромил «Ахмат» и поднялся на пятое место

18 октября 2020, 20:55
31

«Ростов» выиграл у «Ахмата» со счетом 3:0 в домашнем матче 11-го тура чемпионата России.

Команда Валерия Карпина набрала 20 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» занимает десятую строчку (14 очков).

На 41-й минуте встречи форвард грозненской команды Георгий Мелкадзе не забил пенальти.

Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Хашимото, 24; 2:0 – Еременко, 90+3; 3:0 – Глебов, 90+6.

Незабитый пенальти: Мелкадзе, 41.

Удаления: нет – Швец, 78.

Ростов: Песьяков, Терентьев, Козлов (Поярков, 74), Осипенко, Мамаев (Гапечкин, 90+4), Еременко, Глебов, Хаджикадунич, Хашимото, Обухов (Сохиев, 63), Полоз (Тугарев, 75).

Ахмат: Гудиев, Пуцко, Быстров (Анхель, 81), Нижич, Богосавац, Иванов (Роши, 54), Бериша, Швец, Харин (Алсултанов, 81), Полярус (Садулаев, 58), Мелкадзе.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Ахмат
Комментарии (31)
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slavа0508
1603043844
С Победой Ростов!!!!Удивительно как Ростов умудряется держаться в верхней части таблицы,продали 6 игроков основного состава(кстати почти на 17 лямов евро)и умудряются выигрывать,,,,,Умеют всё таки в Ростове искать хороших игроком не за дорого а потом продавать с прибылью,,,вот Японец явно вырастет в цене,хорошее приобретение,,
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spartakuz
1603043874
Игра - огонь! С победой Ростов! Даже с таким составом показали отличную игру!
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GoLenaStop
1603043883
Спасибо, Ростсельмаш!!! Спасибо Песьяков за пеналь! Спасибо командам за сочную и толковую игру! Удачи!
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portero
1603043992
Ростов молодцы!!! Распродажа пошла на пользу.....
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nominum
1603044332
Победа радует. Но было два момента, которые решили игру. Первый- это отбитый Песьяковым пенальти и второй - это удаление игрока Ахмата. Глебов, привёзший пеналь ящик коньяка должен Песе, отбившему пенальти. Но отработал ящик, удалив на себе игрока.
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Мага 13
1603044600
Ростов-папа, с победой, матч огонь. Ахмат, не раскисать, бились до конца, победы еще придут.
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Кузьмич на трибуне
1603044643
Ростовчан с победой Ростова. Даже после распродажи ребята бьются . Так держать уровень. Жаль из ЛЕ бездарно вылетели, наверно было бы не так обидно проиграть Тотенхему
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MaxRnD
1603044682
От Хашимото ожидаемо, остальное неожиданно ...
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knikos
1603044686
Теперь понятно , почему Ростов распродал кучу основных игроков ! С такoй-то молодёжью ... Молодцы , комбайнёры !!!
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ySS
1603045393
Ростовчане, с победой! Песьяков оставил команду с преймуществом Глебов подвел Ахмат к разгрому Еременко провел очень хороший матч Хашимото... главный бомбардир!))
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