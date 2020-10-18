РПЛ. «Ростов» разгромил «Ахмат» и поднялся на пятое место

«Ростов» выиграл у «Ахмата» со счетом 3:0 в домашнем матче 11-го тура чемпионата России.

Команда Валерия Карпина набрала 20 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» занимает десятую строчку (14 очков).

На 41-й минуте встречи форвард грозненской команды Георгий Мелкадзе не забил пенальти.

Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Хашимото, 24; 2:0 – Еременко, 90+3; 3:0 – Глебов, 90+6.

Незабитый пенальти: Мелкадзе, 41.

Удаления: нет – Швец, 78.

Ростов: Песьяков, Терентьев, Козлов (Поярков, 74), Осипенко, Мамаев (Гапечкин, 90+4), Еременко, Глебов, Хаджикадунич, Хашимото, Обухов (Сохиев, 63), Полоз (Тугарев, 75).

Ахмат: Гудиев, Пуцко, Быстров (Анхель, 81), Нижич, Богосавац, Иванов (Роши, 54), Бериша, Швец, Харин (Алсултанов, 81), Полярус (Садулаев, 58), Мелкадзе.

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