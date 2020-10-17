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    Черевченко: «Химки» не заслуживали поражения от «Спартака»

    Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал исход матча 11-го тура РПЛ против «Спартака» (2:3). Химчане вели по ходу встречи.

    «Химки» не заслуживали поражения в матче со «Спартаком». У нас были хорошие моменты в первом тайме, стопроцентных не бывает, но на 95-й – были. Это футбол, что есть то есть.

    Дебютанты вышли хорошо, приехали вчера поздно, надо было понять, кто как готов. Дмитрий Тихий матч пропускал, поэтому Арсения Логашова выпустили с корабля на бал. Надеюсь, Аршак Корян скоро вернeтся, но я не доктор», – сказал Черевченко.

    • «Химки» только благодаря дополнительным показателям не идут в зоне вылета.
    • Черевченко возглавил «Химки» в сентябре.
    • «Спартак» делит лидерство РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    17.10.2020 21:59
    Комментарии8
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      Рейтинг: +312

      De_Frenki 23 минуты назад

      пеналь из пальца высосали...ноФедун что то молчит упырь

      0
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      Рейтинг: +3815

      playsh 1 час назад

      Всем ребятам спасибо за волю к победе,отдельное спасибо нашему вратарю - однозначно лучший даже при двух пропущенных.
      Ну а с Черевченко я согласен,Химки не заслужили поражения,но это игра.Всех с победой.

      3
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      Рейтинг: +4405

      "supermax" 1 час назад

      Заслужили не заслужили... но надо отдать должное, отыграли они хорошо...за матч спасибо... Спартачей с победой!))

      2
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      Рейтинг: +312

      De_Frenki 1 час назад

      давайте еще фармклуб будет обыгрывать матку...все норм

      -2
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      Рейтинг: +12231

      derrik2000 1 час назад

      Согласен полностью с Игорем.

      1
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      Рейтинг: +3354

      Павелий 1 час назад

      Черевченко, а ты точно матч своей команды смотрел?

      1
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      Рейтинг: +416

      Enter2006 2 часа назад

      Спартак выиграл заслуженно, НО! Но наконец я увидел игру Химок! Не зомбошатание по полю - а игру! Если так и дальше будешь выстраивать команду, всё получится! Молодец и вперёд!

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      Рейтинг: +3815

      playsh > Enter2006 1 час назад

      Химки молодцы!!!

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