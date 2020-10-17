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  • Черевченко: «Химки» не заслуживали поражения от «Спартака»

Черевченко: «Химки» не заслуживали поражения от «Спартака»

17 октября 2020, 21:59
9

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал исход матча 11-го тура РПЛ против «Спартака» (2:3). Химчане вели по ходу встречи.

«Химки» не заслуживали поражения в матче со «Спартаком». У нас были хорошие моменты в первом тайме, стопроцентных не бывает, но на 95-й – были. Это футбол, что есть то есть.

Дебютанты вышли хорошо, приехали вчера поздно, надо было понять, кто как готов. Дмитрий Тихий матч пропускал, поэтому Арсения Логашова выпустили с корабля на бал. Надеюсь, Аршак Корян скоро вернeтся, но я не доктор», – сказал Черевченко.

  • «Химки» только благодаря дополнительным показателям не идут в зоне вылета.
  • Черевченко возглавил «Химки» в сентябре.
  • «Спартак» делит лидерство РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Химки Спартак Черевченко Игорь
Комментарии (9)
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Enter2006
1602961892
Спартак выиграл заслуженно, НО! Но наконец я увидел игру Химок! Не зомбошатание по полю - а игру! Если так и дальше будешь выстраивать команду, всё получится! Молодец и вперёд!
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Павелий
1602961899
Черевченко, а ты точно матч своей команды смотрел?
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derrik2000
1602962375
Согласен полностью с Игорем.
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De_Frenki
1602962947
давайте еще фармклуб будет обыгрывать матку...все норм
Ответить
"supermax"
1602963105
Заслужили не заслужили... но надо отдать должное, отыграли они хорошо...за матч спасибо... Спартачей с победой!))
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Plyash
1602963782
Всем ребятам спасибо за волю к победе,отдельное спасибо нашему вратарю - однозначно лучший даже при двух пропущенных. Ну а с Черевченко я согласен,Химки не заслужили поражения,но это игра.Всех с победой.
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De_Frenki
1602967657
пеналь из пальца высосали...ноФедун что то молчит упырь
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Hektor 84
1602969187
Счет на табло
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