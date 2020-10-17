Черевченко: «Химки» не заслуживали поражения от «Спартака»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал исход матча 11-го тура РПЛ против «Спартака» (2:3). Химчане вели по ходу встречи.

«Химки» не заслуживали поражения в матче со «Спартаком». У нас были хорошие моменты в первом тайме, стопроцентных не бывает, но на 95-й – были. Это футбол, что есть то есть.

Дебютанты вышли хорошо, приехали вчера поздно, надо было понять, кто как готов. Дмитрий Тихий матч пропускал, поэтому Арсения Логашова выпустили с корабля на бал. Надеюсь, Аршак Корян скоро вернeтся, но я не доктор», – сказал Черевченко.