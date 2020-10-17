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РПЛ. «Зенит» дома обыграл «Сочи»

17 октября 2020, 15:57
104

В матче 11-го тура РПЛ «Зенит» на своем поле одержал победу над «Сочи» со счетом 3:1.

В составе петербургской команды забивали Вячеслав Караваев, Александр Ерохин и Дуглас Сантос, у гостей отличился Кирилл Заика.

Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Сочи – 3:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Караваев, 16; 2:0 – Ерохин, 24; 2:1 – Заика, 57; 3:1 – Сантос, 90+3.

«Зенит»: Кержаков, Ловрен, Ракицкий, Сантос, Круговой (Мостовой, 46), Барриос (Оздоев, 69), Ерохин (Вендел, 66), Кузяев, Караваев, Азмун (Дзюба, 66), Дриусси (Сутормин, 79).

«Сочи»: Джанаев, Маммана, Набиуллин (Заика, 46), Терехов, Мевля, Жоаозиньо (Пруцев, 82), Нобоа (Цаллагов, 79), Бурмистров (Миладинович, 46), Юсупов, Маргасов, Заболотный (Дуганджич, 79).

Предупреждения: Ракицкий, 32 – Маммана, 23; Заика, 73; Юсупов, 90+4.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи
Комментарии (104)
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Боцман59rus
1602939672
Поздравляю Зенит с победой в этом "ожесточенном" поединке.... Надеюсь во вторник бельгийцы заткнут вашего стадионного оратора всерьез и надолго
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Кинстифа
1602941007
Какой неожиданный счет)))))))
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S.K.V.
1602941021
Зенит с победой !!!
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житель СПб
1602941199
А теперь по игре. 1й тайм - классическая зенитовская игра, когда мяч летает по полю и непонятно, откуда он прилетит в ворота. И это при отсутствующем Дзюбе и вялом Азмуне. Но и тогда беспокоили при атаках Сочи моменты, когда 2 зенитовца рядом бежали на 1 мяч, оставляя свободными игроков Сочи. Что, тренер роли не разъяснил?! Плохо. Это проблемы тренерской работы. А во 2м тайме опять устали, а точнее - "надоело" бегать - видимо, долго - это не для них... А что в ЛЧ делать будут? 0-5 проигрывать? В том числе и уважаемый Артем из-за лени стал причиной опасной атаки - хотя совсем свежий был. Караваев вообще загубил много моментов - я бы его в наказание на 1-2 матча в дубль отправил. Нельзя так играть. (Кто бы что ни говорил про гол и вообще). И физподготовка должна быть лучше! Накрывали бы Сочи на их половине - не было бы этого головняка. В общем, все это надо учесть к Европе...
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seth343
1602942438
Великолепный слив зинам.
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rammax fcsm
1602943326
ГЕРОЙСКАЯ ИГРА СОЧИ!!!! КАКОЙ УРОВЕНЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ!!!!! ПРЯМ РЕАЛЬНО ИГРАЛИ НА ПОБЕДУ!!!! БРАВО, Б Л Я!!!!! ЭТО ВАМ НЕ ФАРМ-КЛУБ!!!! И НЕ ПОСТАВЩИК 6-и ОЧКОВ!!! БРАВО, КЛОУНЫ!!! МЫ- ЗА ЧЕСТНЫЙ ФУТБОЛ!!! шваль, дешёвки позорные...
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Дэс
1602943328
Сочи проиграли?!?!?! Да ладно ???? Я думал там не удобный клуб будет, а потом вспомнил про фарм клуб ))) Если серьёзно, то кто бы сомневался... Позорище одним словом...
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волчарик
1602947031
С победой.Неплохой 1 тайм и как подменили во 2.На мой взгляд Дриуси в середине лучше Малкома,вроде незаметен а пользы больше.
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волчарик
1602947239
О сливе (отдельной категории)-скажите в лицо Джанаеву,который несколько раз тащил.
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Zenit2312
1602949216
Другого результата я и не ждал.
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