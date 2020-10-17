РПЛ. «Зенит» дома обыграл «Сочи»

В матче 11-го тура РПЛ «Зенит» на своем поле одержал победу над «Сочи» со счетом 3:1.

В составе петербургской команды забивали Вячеслав Караваев, Александр Ерохин и Дуглас Сантос, у гостей отличился Кирилл Заика.

Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Сочи – 3:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Караваев, 16; 2:0 – Ерохин, 24; 2:1 – Заика, 57; 3:1 – Сантос, 90+3.

«Зенит»: Кержаков, Ловрен, Ракицкий, Сантос, Круговой (Мостовой, 46), Барриос (Оздоев, 69), Ерохин (Вендел, 66), Кузяев, Караваев, Азмун (Дзюба, 66), Дриусси (Сутормин, 79).

«Сочи»: Джанаев, Маммана, Набиуллин (Заика, 46), Терехов, Мевля, Жоаозиньо (Пруцев, 82), Нобоа (Цаллагов, 79), Бурмистров (Миладинович, 46), Юсупов, Маргасов, Заболотный (Дуганджич, 79).

Предупреждения: Ракицкий, 32 – Маммана, 23; Заика, 73; Юсупов, 90+4.

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