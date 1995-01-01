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    РПЛ. «Зенит» дома обыграл «Сочи»

    В матче 11-го тура РПЛ «Зенит» на своем поле одержал победу над «Сочи» со счетом 3:1.

    В составе петербургской команды забивали Вячеслав Караваев, Александр Ерохин и Дуглас Сантос, у гостей отличился Кирилл Заика.

    Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Сочи – 3:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Караваев, 16; 2:0 – Ерохин, 24; 2:1 – Заика, 57; 3:1 – Сантос, 90+3.

    «Зенит»: Кержаков, Ловрен, Ракицкий, Сантос, Круговой (Мостовой, 46), Барриос (Оздоев, 69), Ерохин (Вендел, 66), Кузяев, Караваев, Азмун (Дзюба, 66), Дриусси (Сутормин, 79).

    «Сочи»: Джанаев, Маммана, Набиуллин (Заика, 46), Терехов, Мевля, Жоаозиньо (Пруцев, 82), Нобоа (Цаллагов, 79), Бурмистров (Миладинович, 46), Юсупов, Маргасов, Заболотный (Дуганджич, 79).

    Предупреждения: Ракицкий, 32 – Маммана, 23; Заика, 73; Юсупов, 90+4.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии99
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      Рейтинг: +286

      Zenit2312 36 секунд назад

      Другого результата я и не ждал.

      0
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      Рейтинг: +1699

      волчарик 17 минут назад

      При всех недостатках движемся вперед.Кто хочет,а главное может,догоняйте.

      2
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      Рейтинг: +2095

      _Marqella_ 20 минут назад

      Это была славная охота!!! Зенит красавчики!!! Всех с победой!!!

      2
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      Рейтинг: +129

      dva064 24 минуты назад

      А чего ещё стоило ждать??? Любой клуб из РПЛ иногда побеждает Зенит,,,,,но у Сочи и Оренбурга не одной победы на двоих нет над Зенитом,коментарии излишне,,,,

      1
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      Рейтинг: +1699

      волчарик 33 минуты назад

      О сливе (отдельной категории)-скажите в лицо Джанаеву,который несколько раз тащил.

      5
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      Рейтинг: +1699

      волчарик 37 минут назад

      С победой.Неплохой 1 тайм и как подменили во 2.На мой взгляд Дриуси в середине лучше Малкома,вроде незаметен а пользы больше.

      5
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      Рейтинг: +5368

      knikos > волчарик 10 минут назад

      Да Себа мотор команды , он везде , где нужен. Самое главное - никогда не тромозит , владея мячём ! А сегодня , как когда-то Данни , всегда открывался , для получения мяча от Кержа , чтобы начать быструю атаку. Это и называется - ценный игрок ! Пусть и не такой яркий ...

      1
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      Рейтинг: +8

      alevtinaroslow 50 минут назад

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      -2
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      Рейтинг: -1240

      Голубая устрица 55 минут назад

      Конеш фармклуб зинки проиграл, а вы надеялись они очки отнимут у своих попечителей

      1
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      Рейтинг: +9086

      ilichkadr > Голубая устрица 18 минут назад

      Не правильно мыслишь. Не у попечителей, а у опекунов.

      1
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      Рейтинг: -1212

      зинет недоклуб 1 час назад

      позорище зенет

      0
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      Рейтинг: -1212

      зинет недоклуб 1 час назад

      сочи фарм клуб зенета не удивительно что проиграли зенитке срам и позор

      0
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      Рейтинг: +656

      Кронштадт65 > зинет недоклуб 29 минут назад

      теперь очередь за химками

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