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  • Дзюба – об упоминании кошелька в ролике «Зенита»: «Я не стесняюсь и не смущаюсь затрагивать эту тему. Мне зашла эта история»

Дзюба – об упоминании кошелька в ролике «Зенита»: «Я не стесняюсь и не смущаюсь затрагивать эту тему. Мне зашла эта история»

16 октября 2020, 20:58
9

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал ролик пресс-службы клуба к Лиге чемпионов. В нем упоминается кошелек, а Дзюбу в 2009 году обвиняли в краже денег Владимира Быстрова.

«Мы летели с какого-то выезда, а самолeте ко мне подошeл наш креативный продюсер «Зенит ТВ», обрисовал идею. Мне сразу очень понравилось. Сказал, если сделаете, как задумано, это будет круто и красиво, так что я всеми руками и ногами за. Правда, конечно, ещe нужно было понимание того, согласится ли на всe это Сергей Семак. А он сразу оказался не против.

Что касается истории с кошельком, это тоже продюсер предложил. Я так понял, что он немного смущался и стеснялся, затрагивать эту тему. А я — наоборот. Только за тоже был. Эта идея мне тоже сразу понравилась. По мне, самоирония — это вообще самое замечательное, что есть. Тем более там были вставки из «Храброго сердца». В общем, мне сразу зашла вся эта история», – сказал Дзюба «Матч ТВ».

  • 20 октября «Зенит» стартует в Лиге чемпионов матчем с «Брюгге».
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • В 2009 году Дзюба выступал за «Спартак» и в этом же году ушел в аренду в «Томь».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (9)
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Plyash
1602875926
Очередной бред сивой кобылы от Артёма Дзюбы.
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NewLife
1602878124
Чмо, он и на помойке чмо.
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Ганнибал Лектор
1602906120
Надо было добавить о том, что это было давно, но ты вел себя как свинья
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SIRIUS 2002
1602912801
За давностью лет...
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Каратель помойников
1602926062
молодец,бздюба,чего крысе стеснятся,если крыса по жизни.главное денежкой разжился,утырок деревянный
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