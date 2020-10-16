Дзюба – об упоминании кошелька в ролике «Зенита»: «Я не стесняюсь и не смущаюсь затрагивать эту тему. Мне зашла эта история»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал ролик пресс-службы клуба к Лиге чемпионов. В нем упоминается кошелек, а Дзюбу в 2009 году обвиняли в краже денег Владимира Быстрова.

«Мы летели с какого-то выезда, а самолeте ко мне подошeл наш креативный продюсер «Зенит ТВ», обрисовал идею. Мне сразу очень понравилось. Сказал, если сделаете, как задумано, это будет круто и красиво, так что я всеми руками и ногами за. Правда, конечно, ещe нужно было понимание того, согласится ли на всe это Сергей Семак. А он сразу оказался не против.

Что касается истории с кошельком, это тоже продюсер предложил. Я так понял, что он немного смущался и стеснялся, затрагивать эту тему. А я — наоборот. Только за тоже был. Эта идея мне тоже сразу понравилась. По мне, самоирония — это вообще самое замечательное, что есть. Тем более там были вставки из «Храброго сердца». В общем, мне сразу зашла вся эта история», – сказал Дзюба «Матч ТВ».