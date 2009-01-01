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    Дзюба – об упоминании кошелька в ролике «Зенита»: «Я не стесняюсь и не смущаюсь затрагивать эту тему. Мне зашла эта история»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал ролик пресс-службы клуба к Лиге чемпионов. В нем упоминается кошелек, а Дзюбу в 2009 году обвиняли в краже денег Владимира Быстрова.

    «Мы летели с какого-то выезда, а самолeте ко мне подошeл наш креативный продюсер «Зенит ТВ», обрисовал идею. Мне сразу очень понравилось. Сказал, если сделаете, как задумано, это будет круто и красиво, так что я всеми руками и ногами за. Правда, конечно, ещe нужно было понимание того, согласится ли на всe это Сергей Семак. А он сразу оказался не против.

    Что касается истории с кошельком, это тоже продюсер предложил. Я так понял, что он немного смущался и стеснялся, затрагивать эту тему. А я — наоборот. Только за тоже был. Эта идея мне тоже сразу понравилась. По мне, самоирония — это вообще самое замечательное, что есть. Тем более там были вставки из «Храброго сердца». В общем, мне сразу зашла вся эта история», – сказал Дзюба «Матч ТВ».

    • 20 октября «Зенит» стартует в Лиге чемпионов матчем с «Брюгге».
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • В 2009 году Дзюба выступал за «Спартак» и в этом же году ушел в аренду в «Томь».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3774

      playsh 19 минут назад

      Очередной бред сивой кобылы от Артёма Дзюбы.

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