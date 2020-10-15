Главные новости дня. Мозес перешел в «Спартак», Ионов – в «Краснодар», Чистяков – в «Зенит»

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Камавинга, Дэвис, Фати, Холанд – в шорт-листе Golden Boy-2020

Россия может принять часть группового этапа молодежного Евро-2021

Metaratings: «Динамо» арендует экс-защитника «МЮ» Варелу

«Чемпионат»: «Спартаку» предлагали Алейша Видаля, клуб предпочел Мозеса

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Мозес стал игроком «Спартака» и назвал московский клуб одним из величайших в Европе