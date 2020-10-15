Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    3 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться

    Главные новости дня. Мозес перешел в «Спартак», Ионов – в «Краснодар», Чистяков – в «Зенит»

    «Зенит» показал, как Вендел знакомился с командой

    Камавинга, Дэвис, Фати, Холанд – в шорт-листе Golden Boy-2020

    Россия может принять часть группового этапа молодежного Евро-2021

    Metaratings: «Динамо» арендует экс-защитника «МЮ» Варелу

    «Чемпионат»: «Спартаку» предлагали Алейша Видаля, клуб предпочел Мозеса

    Официально: Нойштедтер вернулся в «Динамо»

    Ионов стал игроком «Краснодара»

    «Зенит» объявил об аренде Чистякова с правом выкупа

    «Ростов» купил Терентьева, а также подписал Альмквиста и Гиговича

    Мозес стал игроком «Спартака» и назвал московский клуб одним из величайших в Европе

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.10.2020 23:14
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79819
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru