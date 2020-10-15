«Зенит» показал, как Вендел знакомился с командой

Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео с кадрами знакомства с командой новичка Вендела.

«Через несколько часов после прибытия в Пулково Вендел отправился в «Газпром» – тренировочный центр, где познакомился с тренерским штабом и новыми партнерами по команде, после чего провел первую тренировку в составе сине-бело-голубых. Показываем, как это было!» – говорится в описании к ролику.

«Зенит» объявил о трансфере хавбека 6 октября.

Сумма сделки – 20 миллионов евро + до 4 миллионов бонусы.

Вчера Вендел прилетел в Санкт-Петербург и провел первую тренировку с новой командой.