«Зенит» показал, как Вендел знакомился с командой

Дзуба не показал ещё как он новеньких встречает, в раздевалке)) гыгы
Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео с кадрами знакомства с командой новичка Вендела.
«Через несколько часов после прибытия в Пулково Вендел отправился в «Газпром» – тренировочный центр, где познакомился с тренерским штабом и новыми партнерами по команде, после чего провел первую тренировку в составе сине-бело-голубых. Показываем, как это было!» – говорится в описании к ролику.
- «Зенит» объявил о трансфере хавбека 6 октября.
- Сумма сделки – 20 миллионов евро + до 4 миллионов бонусы.
- Вчера Вендел прилетел в Санкт-Петербург и провел первую тренировку с новой командой.
Через несколько часов после прибытия в Пулково Вендел отправился в «Газпром» — тренировочный центр, где познакомился с тренерским штабом и новыми партнерами по команде, после чего провел первую тренировку в составе сине-бело-голубых.Показываем, как это было! pic.twitter.com/vazwtwCWJ9— ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 15, 2020