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    «Зенит» показал, как Вендел знакомился с командой

    Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео с кадрами знакомства с командой новичка Вендела.

    «Через несколько часов после прибытия в Пулково Вендел отправился в «Газпром» – тренировочный центр, где познакомился с тренерским штабом и новыми партнерами по команде, после чего провел первую тренировку в составе сине-бело-голубых. Показываем, как это было!» – говорится в описании к ролику.

    • «Зенит» объявил о трансфере хавбека 6 октября.
    • Сумма сделки – 20 миллионов евро + до 4 миллионов бонусы.
    • Вчера Вендел прилетел в Санкт-Петербург и провел первую тренировку с новой командой.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 12:26
    Комментарии24
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      Рейтинг: -1210

      Голубая устрица 11 минут назад

      Дзуба не показал ещё как он новеньких встречает, в раздевалке)) гыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: -1223

      Вонючая столица 2 часа назад

      Вилкой в глаз или в жопу раз ? Других-то вариантов в вонючей СБГТ нет !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11645

      Garrincha58 > Вонючая столица 1 час назад

      а ты из какой жопы вылез??????

      2
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      Рейтинг: -1223

      Вонючая столица > Garrincha58 1 час назад

      По себе не суди

      0
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      Рейтинг: +3635

      polt 2 часа назад

      С виду скромняга и похоже трудяга. 23 года, дай бог, чтобы у парня пошла карьера в Зените.

      4
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      Рейтинг: +10310

      Skull_Boy 2 часа назад

      Ну сейчас Дзюба припрется и покажет ему на нем же приветствие в клубе

      4
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      ...
      Рейтинг: +13484

      vladimir-7 > Skull_Boy 2 часа назад

      Для Дзюбы свежак пригнали, правда, очень дорогой.

      0
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      Рейтинг: +14451

      silver29 3 часа назад

      Объясните новичку, что цвета клуба не просто так, это из принципа толерантности, кроме синих и белых есть голубые, так что тазик в душе с кормы будет не лишним )))

      1
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      ...
      Рейтинг: +2678

      mamba9090909 > silver29 3 часа назад

      О! Озабоченные уже здесь.))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +184

      mikatv > silver29 3 часа назад

      Объясни сам, походу ты спец по этим делам.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14451

      silver29 > mikatv 3 часа назад

      Нечто подобное от защитников нетрадиционщиков я и ожидал в ответах, наткнулся на видеоролик доступный в сети какой-то чувак в раздевалке сенита шпилится, а человек похожий на главного тренера сенита морщится и дает советы, может это посвящение новичка в клуб ? Тогда не будем мешать традиции.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3635

      polt > mamba9090909 2 часа назад

      Да обалдеть, куча озабоченных.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21846

      пьяныйхоровод > mamba9090909 2 часа назад

      Он уже из латентного давно перекочевал в стан полноценных пассивов с мазохистскими наклонностями , вот только признаться стесняется .

      2
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      ...
      Рейтинг: +14451

      silver29 > polt 2 часа назад

      "Витя не хочешь ли хера, 45-го размера ?". Тебя почему-то удивляет констатация фактов, но совершенно не возмущает повадки гомика человека похожего на капитана сборной России ((( мне м.лять лично обидно за Державу (((

      0
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      Рейтинг: +14451

      silver29 > пьяныйхоровод 2 часа назад

      Тебе зачатому в пьяном экстазе видней (((

      0
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      Рейтинг: +21846

      пьяныйхоровод > silver29 2 часа назад

      Не хочешь - не признавайся . Хоть ты и жертва аборта , но льготы тебе не положены .

      3
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      Рейтинг: +14451

      silver29 > пьяныйхоровод 2 часа назад

      Ты с.учонок, выпердыш примата и проститутки, родившийся по недосмотру пьяной акушерки за мусорными баками.

      0
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      Рейтинг: +9034

      ilichkadr > polt 2 часа назад

      Наглядный представитель тех, которые глядя на фото женщины тихо подрачивают. Одержимость сексом это болезнь. Знакомые женщины от таких шарахаются, а незнакомые уже через несколько минут общения с ним начинают заметно нервничать, озираться и норовят поскорее куда-нибудь убежать.
      Говоря простыми словами - сексоголики, которые в своем пристрастии ничем не отличаются от наркоманов и алкоголиков,

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      Рейтинг: +21846

      пьяныйхоровод > silver29 2 часа назад

      Ни абижайся я тебе говорил , а ты абижаишся опять .

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      Рейтинг: +21846

      пьяныйхоровод > silver29 2 часа назад

      А за родителей своих я тебе при встрече отвёртку суну в печень ( на радость окружающим).

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      Рейтинг: +14451

      silver29 > пьяныйхоровод 2 часа назад

      Конечно попробуешь, только не ты первый кто пытался это сделать и жаль что тебе и спросить-то не у кого чем дело закончилось ((( а родителей мне твоих искренне не жаль, мразь ты конченная и их беда (((

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      Рейтинг: +21846

      пьяныйхоровод > silver29 1 час назад

      Ага , я уже обосрался . Я мразь сточки зрения тебя и твоих прихвостней , а моей ( и не только) точки зрения ты и тебе подобные - мразота зашкваренная .

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      Рейтинг: -1210

      Голубая устрица > пьяныйхоровод 14 минут назад

      Ты только стручек свой между промежутками раскладного дивана можешь скинуть, клоун малолетний

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      Рейтинг: -1210

      Голубая устрица > пьяныйхоровод 12 минут назад

      Не только с его точки зрения но и с моей ты тоже и тебе подобные алармы, кпссники и гейпрайды мрази стремные

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