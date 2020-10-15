Камавинга, Дэвис, Фати, Холанд – в шорт-листе Golden Boy-2020

Издание Tuttosport представило шорт-лист из 20 номинантов на награду Golden Boy.
В итоговый список попали:
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Митчел Баккер «ПСЖ», Нидерланды)
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Эдуардо Камавинжа («Ренн», Франция)
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Джонатан Дэвид («Лилль», Канада)
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Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада)
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Сержиньо Дест («Барселона», США)
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Фабиу Силва («Вулверхэмптон», Португалия)
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Ансу Фати («Барселона», Испания)
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Филип Фоден («Манчестер Сити», Англия)
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Райан Гравенберх («Аякс», Нидерланды)
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Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед», Англия)
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Эрлинг Холанд («Боруссия» Д, Норвегия)
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Каллум Хадсон-Одои («Челси», Англия)
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Деян Кулусевски («Ювентус», Швеция)
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Родриго («Реал», Бразилия)
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Букайо Сака («Арсенал», Англия)
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Джейдон Санчо («Боруссия» Д, Англия)
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Доминик Собослаи («Зальцбург», Венгрия)
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Сандро Тонали («Милан», Италия)
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Ферран Торрес («Манчестер Сити», Испания)
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Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия)
Tuttosport вручает награду Golden Boy лучшему игроку высших дивизионов Европы не старше 21-го года. В прошлом году приз достался форварду«Атлетико» Жоау Фелишу.