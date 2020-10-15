Камавинга, Дэвис, Фати, Холанд – в шорт-листе Golden Boy-2020

Издание Tuttosport представило шорт-лист из 20 номинантов на награду Golden Boy.

В итоговый список попали:

Митчел Баккер «ПСЖ», Нидерланды)

Эдуардо Камавинжа («Ренн», Франция)

Джонатан Дэвид («Лилль», Канада)

Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада)

Сержиньо Дест («Барселона», США)

Фабиу Силва («Вулверхэмптон», Португалия)

Ансу Фати («Барселона», Испания)

Филип Фоден («Манчестер Сити», Англия)

Райан Гравенберх («Аякс», Нидерланды)

Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед», Англия)

Эрлинг Холанд («Боруссия» Д, Норвегия)

Каллум Хадсон-Одои («Челси», Англия)

Деян Кулусевски («Ювентус», Швеция)

Родриго («Реал», Бразилия)

Букайо Сака («Арсенал», Англия)

Джейдон Санчо («Боруссия» Д, Англия)

Доминик Собослаи («Зальцбург», Венгрия)

Сандро Тонали («Милан», Италия)

Ферран Торрес («Манчестер Сити», Испания)

Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия)

Tuttosport вручает награду Golden Boy лучшему игроку высших дивизионов Европы не старше 21-го года. В прошлом году приз достался форварду«Атлетико» Жоау Фелишу.