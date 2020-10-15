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Камавинга, Дэвис, Фати, Холанд – в шорт-листе Golden Boy-2020

15 октября 2020, 13:59
8

Издание Tuttosport представило шорт-лист из 20 номинантов на награду Golden Boy.

В итоговый список попали:

  • Митчел Баккер «ПСЖ», Нидерланды)

  • Эдуардо Камавинжа («Ренн», Франция)

  • Джонатан Дэвид («Лилль», Канада)

  • Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада)

  • Сержиньо Дест («Барселона», США)

  • Фабиу Силва («Вулверхэмптон», Португалия)

  • Ансу Фати («Барселона», Испания)

  • Филип Фоден («Манчестер Сити», Англия)

  • Райан Гравенберх («Аякс», Нидерланды)

  • Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед», Англия)

  • Эрлинг Холанд («Боруссия» Д, Норвегия)

  • Каллум Хадсон-Одои («Челси», Англия)

  • Деян Кулусевски («Ювентус», Швеция)

  • Родриго («Реал», Бразилия)

  • Букайо Сака («Арсенал», Англия)

  • Джейдон Санчо («Боруссия» Д, Англия)

  • Доминик Собослаи («Зальцбург», Венгрия)

  • Сандро Тонали («Милан», Италия)

  • Ферран Торрес («Манчестер Сити», Испания)

  • Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия)

Tuttosport вручает награду Golden Boy лучшему игроку высших дивизионов Европы не старше 21-го года. В прошлом году приз достался форварду«Атлетико» Жоау Фелишу.

Источник: Tuttosport
Комментарии (8)
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dinar7777dinar
1602762855
если бы сыграл больше матчей то фати а так или санчо или холланд или дэвис. все хороши !
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dinar7777dinar
1602762892
винисиус и родриго тут вообще зачем? тем что они просто больше матчей чем фати провели а толку то от них !
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Черкизовский Кот
1602764499
1. Санчо 2. Холанд 3. Альфонсо Дэвис
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hevbn 28
1602766625
Как не крути , а этот приз должен получить Альфонсо Дэвис , как не были бы хороши Холанд , Санчо и т.д. , но Дэвис все таки играл за лучшую команду в году и выиграл все что только мог . И причем его роль в Баварии была достаточно большой .
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DOCTOR PENALTY
1602768784
А из выходцев из России кто-нибудь хотя бы в сотню входит?
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кошмарик
1602772606
Холланд, походу, больше других заслужил.. на второе место - Дэвис из Баварии.. третий - Санчо..
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