Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    2 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    3 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»

    Камавинга, Дэвис, Фати, Холанд – в шорт-листе Golden Boy-2020

    Издание Tuttosport представило шорт-лист из 20 номинантов на награду Golden Boy.

    В итоговый список попали:

    • Митчел Баккер «ПСЖ», Нидерланды)

    • Эдуардо Камавинжа («Ренн», Франция)

    • Джонатан Дэвид («Лилль», Канада)

    • Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада)

    • Сержиньо Дест («Барселона», США)

    • Фабиу Силва («Вулверхэмптон», Португалия)

    • Ансу Фати («Барселона», Испания)

    • Филип Фоден («Манчестер Сити», Англия)

    • Райан Гравенберх («Аякс», Нидерланды)

    • Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед», Англия)

    • Эрлинг Холанд («Боруссия» Д, Норвегия)

    • Каллум Хадсон-Одои («Челси», Англия)

    • Деян Кулусевски («Ювентус», Швеция)

    • Родриго («Реал», Бразилия)

    • Букайо Сака («Арсенал», Англия)

    • Джейдон Санчо («Боруссия» Д, Англия)

    • Доминик Собослаи («Зальцбург», Венгрия)

    • Сандро Тонали («Милан», Италия)

    • Ферран Торрес («Манчестер Сити», Испания)

    • Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия)

    Tuttosport вручает награду Golden Boy лучшему игроку высших дивизионов Европы не старше 21-го года. В прошлом году приз достался форварду«Атлетико» Жоау Фелишу.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tuttosport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:59
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4316

      hevbn 28 26 минут назад

      Как не крути , а этот приз должен получить Альфонсо Дэвис , как не были бы хороши Холанд , Санчо и т.д. , но Дэвис все таки играл за лучшую команду в году и выиграл все что только мог . И причем его роль в Баварии была достаточно большой .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2996

      Черкизовский Кот 1 час назад

      1. Санчо
      2. Холанд
      3. Альфонсо Дэвис

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3721

      dinar7777dinar 1 час назад

      винисиус и родриго тут вообще зачем? тем что они просто больше матчей чем фати провели а толку то от них !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3721

      dinar7777dinar 1 час назад

      если бы сыграл больше матчей то фати а так или санчо или холланд или дэвис. все хороши !

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79819
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru