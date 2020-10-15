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    Россия может принять часть группового этапа молодежного Евро-2021

    Россия рассматривает возможность проведения части группового этапа молодежного чемпионата Европы 2021 года, пишет «Р-Спорт».

    Хозяйки турнира – Венгрия и Словения, но из-за пандемии коронавируса Любляна отказалась от принятия матчей одной из групп Евро, в связи с чем эти игры могут быть проведены в третьей стране. УЕФА принимает заявки до конца октября.

    Групповой этап молодежного Евро-2021 пройдет с 24 по 31 марта, матчи плей-офф – с 31 мая по 6 июня.

    • Молодежная сборная России оформила путевку на Евро во вторник, заняв первое место в своей группе.
    • Команда выступит на Евро впервые с 2013 года.

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    Источник: «Р-Спорт»

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