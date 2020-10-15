Россия может принять часть группового этапа молодежного Евро-2021

Россия рассматривает возможность проведения части группового этапа молодежного чемпионата Европы 2021 года, пишет «Р-Спорт».

Хозяйки турнира – Венгрия и Словения, но из-за пандемии коронавируса Любляна отказалась от принятия матчей одной из групп Евро, в связи с чем эти игры могут быть проведены в третьей стране. УЕФА принимает заявки до конца октября.

Групповой этап молодежного Евро-2021 пройдет с 24 по 31 марта, матчи плей-офф – с 31 мая по 6 июня.