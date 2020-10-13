Молодежная сборная России разгромила Латвию и вышла на Евро-2021

В матче 10-го тура отборочного турнира Евро-2021 молодежная сборная России одержала крупную победу над сборной Латвии. Россия U-21 набрала 23 очка в 10 матчах и вышла в финальную часть чемпионата Европы. Российская команда выступит на Евро впервые с 2013 года.

Отбор Евро-2021. 10-й тур.

Латвия U-21 – Россия U-21 – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Кучаев, 28; 0:2 – Евгеньев, 51; 0:3 – Лесовой, 55, 0:4 – Ломовицкий, 86.

Россия U-21: Максименко, Тикнизян, Евгеньев, Маслов, Голубев, Обляков, Глебов (Макаров, 81), Кучаев (Уткин, 65), Лесовой (Ломовицкий, 65), Грулев (Игнатьев, 81), Чалов (Сулейманов, 68).