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    Молодежная сборная России разгромила Латвию и вышла на Евро-2021

    В матче 10-го тура отборочного турнира Евро-2021 молодежная сборная России одержала крупную победу над сборной Латвии. Россия U-21 набрала 23 очка в 10 матчах и вышла в финальную часть чемпионата Европы. Российская команда выступит на Евро впервые с 2013 года.

    Отбор Евро-2021. 10-й тур.

    Латвия U-21 – Россия U-21 – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кучаев, 28; 0:2 – Евгеньев, 51; 0:3 – Лесовой, 55, 0:4 – Ломовицкий, 86.

    Россия U-21: Максименко, Тикнизян, Евгеньев, Маслов, Голубев, Обляков, Глебов (Макаров, 81), Кучаев (Уткин, 65), Лесовой (Ломовицкий, 65), Грулев (Игнатьев, 81), Чалов (Сулейманов, 68).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1765

      Александ1982 3 минуты назад

      Ура поздравляю наших ребят с выходом!!!

      0
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      Рейтинг: +5800

      GoLenaStop 20 минут назад

      Оченняс карашояс!
      Посту-пайте дальнейшя такжеяс.
      Дости-гайте!
      Удачияс, пацанаускасы, палдияс-фаллдияс!
      РОССИЯ!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8615

      paracetamol 27 минут назад

      А чё, гол лимитрофов не засчитали?

      0
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      Рейтинг: +459

      кран 39 минут назад

      В отличие от предыдущих поколений, эти играют в своих клубах не последнюю роль...
      С выходом на Евро21. Молодцы!!!

      3
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      Рейтинг: +575

      qawzsexdr 46 минут назад

      Сайт молодежку в упор не замечает (не в списке матчей, не в статьях перед матчем), только если одержат победу

      3
      Ответить
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      Рейтинг: -114

      Спартач80 > qawzsexdr 43 минуты назад

      Зюба может обидеться,важнее его теннисный матч,ты чё?...

      1
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      Рейтинг: -114

      Спартач80 48 минут назад

      Эт самое,а где тут в команде надежда нации-куча бомжей?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +7762

      JTherry 57 минут назад

      молодцы ребята!!! будущее нашего футбола - за вами!!!

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      Рейтинг: +942

      elessar arnor > JTherry 56 минут назад

      уже страшно..

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      Рейтинг: +3172

      mdu86 1 час назад

      Бомбардир, матч закончился со счётом 1:4

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      Рейтинг: +231

      cevin cigan 1 час назад

      Отлично пацаны!!! Наша надежда на Вас!!!

      1
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      Рейтинг: +2084

      neim 1 час назад

      Молодёжка наша совсем не плохо смотрится. Да и результат даёт.

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