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  • Молодежная сборная России разгромила Латвию и вышла на Евро-2021

Молодежная сборная России разгромила Латвию и вышла на Евро-2021

13 октября 2020, 18:50
21

В матче 10-го тура отборочного турнира Евро-2021 молодежная сборная России одержала крупную победу над сборной Латвии. Россия U-21 набрала 23 очка в 10 матчах и вышла в финальную часть чемпионата Европы. Российская команда выступит на Евро впервые с 2013 года.

Отбор Евро-2021. 10-й тур.

Латвия U-21 – Россия U-21 – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Кучаев, 28; 0:2 – Евгеньев, 51; 0:3 – Лесовой, 55, 0:4 – Ломовицкий, 86.

Россия U-21: Максименко, Тикнизян, Евгеньев, Маслов, Голубев, Обляков, Глебов (Макаров, 81), Кучаев (Уткин, 65), Лесовой (Ломовицкий, 65), Грулев (Игнатьев, 81), Чалов (Сулейманов, 68).

Источник: Бомбардир.ру
Россия Россия (мол) Латвия
Комментарии (21)
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Мага 13
1602606660
красавчики! с победой!
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АЛЕКСИН
1602607273
Если быть честными ..... спасибо Сербам .
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portero
1602607737
Удачи нашим в дальнейших играх! ну и Сербам спасибо за то что Польшу остановили...
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cevin cigan
1602609540
Отлично пацаны!!! Наша надежда на Вас!!!
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mdu86
1602609710
Бомбардир, матч закончился со счётом 1:4
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JTherry
1602610249
молодцы ребята!!! будущее нашего футбола - за вами!!!
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qawzsexdr
1602610897
Сайт молодежку в упор не замечает (не в списке матчей, не в статьях перед матчем), только если одержат победу
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кран
1602611325
В отличие от предыдущих поколений, эти играют в своих клубах не последнюю роль... С выходом на Евро21. Молодцы!!!
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Александ1982
1602613482
Ура поздравляю наших ребят с выходом!!!
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FanatSerj
1602621647
Красавчики, выросла хорошая молодежь, теперь у нас два Евро будет. Ну бомбардир ну совсем же днорите, счет то хоть правильный написали бы, а то вообще никакой инфы нет от вас по молодежки. Лучше бы всяких Уткиных меньше постили.
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