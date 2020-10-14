Шварц: «Динамо» – клуб с великой историей и традициями. Потрясающий вызов для меня»

Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился эмоциями после назначения в московский клуб.

«Я очень горд, что мне представилась возможность работать в «Динамо». Это клуб с великой историей и традициями. Для меня это потрясающий вызов, я с нетерпением жду начала работы.

Сейчас в «Динамо» собрана молодая команда с крайне интересными перспективами. Я очень амбициозен, и мы сделаем всe возможное для достижения наших целей!» – приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».