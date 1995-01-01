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    Шварц: «Динамо» – клуб с великой историей и традициями. Потрясающий вызов для меня»

    Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился эмоциями после назначения в московский клуб.

    «Я очень горд, что мне представилась возможность работать в «Динамо». Это клуб с великой историей и традициями. Для меня это потрясающий вызов, я с нетерпением жду начала работы.

    Сейчас в «Динамо» собрана молодая команда с крайне интересными перспективами. Я очень амбициозен, и мы сделаем всe возможное для достижения наших целей!» – приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».

    • Шварц подписал контракт с «Динамо» до конца сезона-2021/22.
    • Его помощниками в команде будут экс-игрок москвичей Андрей Воронин и Волкан Булут.

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    Источник: пресс-служба «Динамо»

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