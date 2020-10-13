«МЮ» не отпустил Ромеро в аренду в «Эвертон». У аргентинца – три матча в АПЛ за пять лет

«Манчестер Юнайтед» отказался отпускать вратаря Серхио Ромеро в аренду в «Эвертон».

Клуб из Ливерпуля предлагал 2 миллиона фунтов за годичную аренду вратаря и был готов взять на себя все расходы по зарплате. «Юнайтед» настаивал на продаже 33-летнего аргентинца за 8 миллионов фунтов.

«Эвертон» отказался от трансфера и взял в аренду голкипера «Ромы» Робина Ольсена.