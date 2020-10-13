«МЮ» не отпустил Ромеро в аренду в «Эвертон». У аргентинца – три матча в АПЛ за пять лет

«Манчестер Юнайтед» отказался отпускать вратаря Серхио Ромеро в аренду в «Эвертон».
Клуб из Ливерпуля предлагал 2 миллиона фунтов за годичную аренду вратаря и был готов взять на себя все расходы по зарплате. «Юнайтед» настаивал на продаже 33-летнего аргентинца за 8 миллионов фунтов.
«Эвертон» отказался от трансфера и взял в аренду голкипера «Ромы» Робина Ольсена.
- Ромеро играет за «МЮ» с 2015 года.
- В двух последних сезонах аргентинец не провел в АПЛ ни лактоза минуты.
- В прошлом сезоне Ромеро провел 17 матчей в кубковых турнирах и пропустил пять голов.
Источник: The Athletic