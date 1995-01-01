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    Агент Сафонов: «Гайч не убеждает. Смотрится как утомленный пенсионер»

    Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о нападающем ЦСКА Адольфо Гайче.

    «ЦСКА при имеющихся возможностях недостаточно укрепил нападение. В лучшие времена у армейцев всегда были сильные форварды. Вагнер Лав, Жо, Ивица Олич, Сейду Думбия, Ахмед Муса...

    Сейчас по Чидере Эджуке видно, что это хороший футболист, быстрый, обученный. Приятно на него смотреть. А вот Адольфо Гайч не убеждает. Смотрится как утомленный пенсионер. И непонятно, когда он заиграет.

    А я привык видеть в ЦСКА нападающих, которые сразу дают результат. Когда в команде был Вагнер Лав, я даже на тренировки приезжал, смотрел и получал удовольствие. А Гайч, купленный еще зимой Илья Шкурин – это немного странные трансферы. Неубедительные.

    Может, тренеры и видят в них потенциал, но гарантий нет. Меня еще напрягает, что Федор Чалов приуныл. Если он продолжит так играть, то может вообще закончить в «СКА Хабаровск», – сказал Сафонов.

    • ЦСКА купил Гайча в августе за 8,5 миллиона евро.
    • Он провел в РПЛ шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.
    • Сообщалось, что Адольфо – в списке потенциальных покупок «Лидса».

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    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5294

      серега кашин 1 минуту назад

      дайте человеку привыкнуть к климату и российским реалиям

      0
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      Рейтинг: +2268

      Бухбух 42 минуты назад

      Сафонов, наверно, не знает слова "адаптация".

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      Рейтинг: +8469

      BRO_football 1 час назад

      Интересные вы люди. Как Гайч заиграет, если его толком на поле не выпускают? Сидит Гайч на скамейке и исходя из этого всякие псевдоэксперты делают выводы, способен он играть или нет. Просто гениально!
      Вот Карпов, например. Он ведь тоже плохой игрок. Но тем не менее на поле его выпускают. В итоге он иногда прогрессирует и делает успехи. Вот и с Гайчем будет то же самое. А сейчас ЦСКА просто так выкинул 8,5 млн евро на ветер.

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      Рейтинг: +13392

      vladimir-7 1 час назад

      Неужели в Гайче ошиблись? Ганчаренко должен проверить его в работе
      на тренировках и в основных играх команды и сделать выводы о его
      способностях.

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