Агент Сафонов: «Гайч не убеждает. Смотрится как утомленный пенсионер»

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о нападающем ЦСКА Адольфо Гайче.

«ЦСКА при имеющихся возможностях недостаточно укрепил нападение. В лучшие времена у армейцев всегда были сильные форварды. Вагнер Лав, Жо, Ивица Олич, Сейду Думбия, Ахмед Муса...

Сейчас по Чидере Эджуке видно, что это хороший футболист, быстрый, обученный. Приятно на него смотреть. А вот Адольфо Гайч не убеждает. Смотрится как утомленный пенсионер. И непонятно, когда он заиграет.

А я привык видеть в ЦСКА нападающих, которые сразу дают результат. Когда в команде был Вагнер Лав, я даже на тренировки приезжал, смотрел и получал удовольствие. А Гайч, купленный еще зимой Илья Шкурин – это немного странные трансферы. Неубедительные.

Может, тренеры и видят в них потенциал, но гарантий нет. Меня еще напрягает, что Федор Чалов приуныл. Если он продолжит так играть, то может вообще закончить в «СКА Хабаровск», – сказал Сафонов.