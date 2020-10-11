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  • Агент Сафонов: «Гайч не убеждает. Смотрится как утомленный пенсионер»

Агент Сафонов: «Гайч не убеждает. Смотрится как утомленный пенсионер»

11 октября 2020, 17:24
9

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о нападающем ЦСКА Адольфо Гайче.

«ЦСКА при имеющихся возможностях недостаточно укрепил нападение. В лучшие времена у армейцев всегда были сильные форварды. Вагнер Лав, Жо, Ивица Олич, Сейду Думбия, Ахмед Муса...

Сейчас по Чидере Эджуке видно, что это хороший футболист, быстрый, обученный. Приятно на него смотреть. А вот Адольфо Гайч не убеждает. Смотрится как утомленный пенсионер. И непонятно, когда он заиграет.

А я привык видеть в ЦСКА нападающих, которые сразу дают результат. Когда в команде был Вагнер Лав, я даже на тренировки приезжал, смотрел и получал удовольствие. А Гайч, купленный еще зимой Илья Шкурин – это немного странные трансферы. Неубедительные.

Может, тренеры и видят в них потенциал, но гарантий нет. Меня еще напрягает, что Федор Чалов приуныл. Если он продолжит так играть, то может вообще закончить в «СКА Хабаровск», – сказал Сафонов.

  • ЦСКА купил Гайча в августе за 8,5 миллиона евро.
  • Он провел в РПЛ шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.
  • Сообщалось, что Адольфо – в списке потенциальных покупок «Лидса».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гайч Адольфо
Комментарии (9)
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vladimir-7
1602429235
Неужели в Гайче ошиблись? Ганчаренко должен проверить его в работе на тренировках и в основных играх команды и сделать выводы о его способностях.
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BRO_football
1602429252
Интересные вы люди. Как Гайч заиграет, если его толком на поле не выпускают? Сидит Гайч на скамейке и исходя из этого всякие псевдоэксперты делают выводы, способен он играть или нет. Просто гениально! Вот Карпов, например. Он ведь тоже плохой игрок. Но тем не менее на поле его выпускают. В итоге он иногда прогрессирует и делает успехи. Вот и с Гайчем будет то же самое. А сейчас ЦСКА просто так выкинул 8,5 млн евро на ветер.
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Бухбух
1602431102
Сафонов, наверно, не знает слова "адаптация".
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серега кашин
1602433585
дайте человеку привыкнуть к климату и российским реалиям
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СвинкаСправедливости
1602435342
У ЦСКА всегда в составе были лучшие арбитры.
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general.lizyukov
1602435550
Да ладно, забыли, видать, как Вагнер поначалу кислый был? А Думбия, когда ничего не получалось, как метался по полю без пользы? Неуклюжий поначалу Жо? А уж Мусу даже вспоминать страшно, была болванка, строгать-не перестрогать, а вырос в лидера.
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СвинкаСправедливости
1602435747
Беги, Мусса, беги и Ныряй, Вагнер, ныряй. Идеальные форварды. А ещё был Бей, Вернблум, Бей.
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vka1970
1602438187
Дайте парню аклиматизироваться, да в себя прийти, а потом только предположения стройте кто чего и сколько стоит.Прошлые лидеры армейского клуба тоже не сразу с колёс заиграли, а со временем показали на что способны и за что их брали.
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wladilenzhilyakov
1602449803
Все ДAВАЛKИ страны собраны в одном месте. Регайся пока бecплатнo если хочешь снять дaвaлку или проверь свою может она там есть. (я вот знакомую и сoсeдку нашёл там) Вот cайт ---- http://s.mobmas.ru/i1418
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