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    Гайч – в списке потенциальных покупок «Лидса»

    Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч находился в списке потенциальных покупок «Лидса» до переезда в Россию. Он по-прежнему пребывает в листе главного тренера англичан Марсело Бьелсы, пишет «Чемпионат» со ссылкой на издание El Intransigente.

    Гайч говорил, что мечтает поиграть в АПЛ. В России купленный летом форвард не забил еще ни одного официального гола.

    • ЦСКА купил игрока у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро.
    • Он получает в России 900 тысяч евро в год.
    • На счету игрока пять матчей в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9771

      Skull_Boy 11 минут назад

      Забирайте и в ЦСКА наверно только рады будут

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