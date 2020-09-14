Гайч – в списке потенциальных покупок «Лидса»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч находился в списке потенциальных покупок «Лидса» до переезда в Россию. Он по-прежнему пребывает в листе главного тренера англичан Марсело Бьелсы, пишет «Чемпионат» со ссылкой на издание El Intransigente.

Гайч говорил, что мечтает поиграть в АПЛ. В России купленный летом форвард не забил еще ни одного официального гола.