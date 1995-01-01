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    Акинфеев: «Поначалу в ЦСКА боялся идти в душ. Мылся в раковине»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о быте в начале карьеры. Футболист боялся ходить в душ.

    «Первый раз приехал на базу в Архангельском, пошeл на тренировку, потренировался. У меня в номере были только раковина и зеркало, это была старая база, а душ был в конце коридора. Я в этой раковине мылся, боялся идти туда в душ. У меня был такой страх. Просто помылся в раковине, лeг спать и проспал не знаю сколько времени.

    Были клички в команде, прозвища, но я всегда называл всех по имени, субординацию никто не отменял. Когда завоeвываешь с этими ребятами трофеи, становишься ближе и начинаешь с ними дружить, общаться наравне», – сказал Акинфеев.

    • Игрок дебютировал в ЦСКА в 2003 году.
    • 34-летний Акинфеев – воспитанник ЦСКА.
    • Москвичи в РПЛ идут третьими.

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    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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    Сегодня, 12:15
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3028

      serhio80 4 минуты назад

      Игорь не ври, у коней на базе мыло в душе на цепочке висит

      0
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      Рейтинг: +18493

      DOCTOR PENALTY 31 минуту назад

      Игоря, верняк, за каждый пропущенный мяч в этот душ отправляли мыться, вот он со страху и играл так классно.

      2
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      Рейтинг: +2610

      Гавроша 59 минут назад

      Я думал только в тарасовке страшно в баню ходить, там одни ....

      Оказалось, что в цска тоже самое!

      1
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      Рейтинг: +17107

      bset > Гавроша 55 минут назад

      В Зените даже в раздевалку стремно зайти

      9
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      Рейтинг: +379

      Землякруглая > Гавроша 53 минуты назад

      В зените и в баню ходить не надо, всё начинается с раздевалки.

      11
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      Рейтинг: +54

      выхухоль > bset 31 минуту назад

      ..))

      0
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      Рейтинг: +18493

      DOCTOR PENALTY > Землякруглая 30 минут назад

      Теперь понятно, почему Дзюба так рвался в Зенит. )

      1
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      Рейтинг: +2610

      Гавроша > bset 20 минут назад

      Ну почитай ты хоть новость - разве там есть хоть слово о Зените?

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