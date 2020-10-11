Акинфеев: «Поначалу в ЦСКА боялся идти в душ. Мылся в раковине»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о быте в начале карьеры. Футболист боялся ходить в душ.
«Первый раз приехал на базу в Архангельском, пошeл на тренировку, потренировался. У меня в номере были только раковина и зеркало, это была старая база, а душ был в конце коридора. Я в этой раковине мылся, боялся идти туда в душ. У меня был такой страх. Просто помылся в раковине, лeг спать и проспал не знаю сколько времени.
Были клички в команде, прозвища, но я всегда называл всех по имени, субординацию никто не отменял. Когда завоeвываешь с этими ребятами трофеи, становишься ближе и начинаешь с ними дружить, общаться наравне», – сказал Акинфеев.
- Игрок дебютировал в ЦСКА в 2003 году.
- 34-летний Акинфеев – воспитанник ЦСКА.
- Москвичи в РПЛ идут третьими.
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Источник: ютуб-канал ЦСКА