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  • Акинфеев: «Поначалу в ЦСКА боялся идти в душ. Мылся в раковине»

Акинфеев: «Поначалу в ЦСКА боялся идти в душ. Мылся в раковине»

11 октября 2020, 12:15
16

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о быте в начале карьеры. Футболист боялся ходить в душ.

«Первый раз приехал на базу в Архангельском, пошeл на тренировку, потренировался. У меня в номере были только раковина и зеркало, это была старая база, а душ был в конце коридора. Я в этой раковине мылся, боялся идти туда в душ. У меня был такой страх. Просто помылся в раковине, лeг спать и проспал не знаю сколько времени.

Были клички в команде, прозвища, но я всегда называл всех по имени, субординацию никто не отменял. Когда завоeвываешь с этими ребятами трофеи, становишься ближе и начинаешь с ними дружить, общаться наравне», – сказал Акинфеев.

  • Игрок дебютировал в ЦСКА в 2003 году.
  • 34-летний Акинфеев – воспитанник ЦСКА.
  • Москвичи в РПЛ идут третьими.

Фанатка ЦСКА за полгода вышила портрет Акинфеева

Источник: ютуб-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (16)
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DOCTOR PENALTY
1602410656
Игоря, верняк, за каждый пропущенный мяч в этот душ отправляли мыться, вот он со страху и играл так классно.
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serhio80
1602412266
Игорь не ври, у коней на базе мыло в душе на цепочке висит
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nik55
1602412759
там что уже бздюба был ?
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СвинкаСправедливости
1602413337
Вроде не в Зените играет, странно.
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Hektor 84
1602415549
А чего боялся то? Там шлюбы вроде не было.
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mamba9090909
1602416737
Не статья, а радость для озабоченных. Уже засуетились.)))
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порт
1602418139
Что то поменялось?
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monser08
1602435647
А вы всё про Дзюбу с Азмуном, в ЦСКА по ходу вообще звери
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yurdin
1602472007
все мамкины петросяны шутят одинаково
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