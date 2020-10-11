«Реал» летом отказал «Баварии» в трансфере Вальверде

«Бавария» во время летнего трансферного окна пыталась купить полузащитника «Реала» Федерико Вальверде.

По информации Marca, мюнхенский клуб хотел заменить 22-летним уругвайцем Тиаго Алькантару, который уже тогда собирался сменить команду.

Однако переговоры между сторонами так и не начались, поскольку мадридцы сразу ответили категорическим отказом.