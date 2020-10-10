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    «Реал» летом отказал «Баварии» в трансфере Вальверде

    «Бавария» во время летнего трансферного окна пыталась купить полузащитника «Реала» Федерико Вальверде.

    По информации Marca, мюнхенский клуб хотел заменить 22-летним уругвайцем Тиаго Алькантару, который уже тогда собирался сменить команду.

    Однако переговоры между сторонами так и не начались, поскольку мадридцы сразу ответили категорическим отказом.

    • Вальверде оказался в системе «Реала» в июле 2016 года.
    • В его активе три гола и пять ассистов в 73 матчах за основную команду.
    • Рыночная стоимость игрока – 70 миллионов евро.

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    Источник: Marca

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