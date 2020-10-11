«Реал» летом отказал «Баварии» в трансфере Вальверде

«Бавария» во время летнего трансферного окна пыталась купить полузащитника «Реала» Федерико Вальверде.
По информации Marca, мюнхенский клуб хотел заменить 22-летним уругвайцем Тиаго Алькантару, который уже тогда собирался сменить команду.
Однако переговоры между сторонами так и не начались, поскольку мадридцы сразу ответили категорическим отказом.
- Вальверде оказался в системе «Реала» в июле 2016 года.
- В его активе три гола и пять ассистов в 73 матчах за основную команду.
- Рыночная стоимость игрока – 70 миллионов евро.
Источник: Marca