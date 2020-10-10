Сафонов провел дебютную тренировку в сборной России

Вратарь сборной России Матвей Сафонов приступил к работе с командой, он провел первую тренировку. В расположение сборной игрок «Краснодара» прибыл накануне после матча молодежной сборной России против Эстонии.
«Кадр дня. Первая тренировка Сафонова в сборной России», – подписала фото с занятия пресс-служба команды.
- Вызов Сафонова связан с отбытием из сборной вратаря Гилерме.
- Сафонов – воспитанник «Краснодара».
- Сборная России лидирует в группе Лиги наций.
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Источник: твиттер сборной России