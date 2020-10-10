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    Сафонов провел дебютную тренировку в сборной России

    Вратарь сборной России Матвей Сафонов приступил к работе с командой, он провел первую тренировку. В расположение сборной игрок «Краснодара» прибыл накануне после матча молодежной сборной России против Эстонии.

    «Кадр дня. Первая тренировка Сафонова в сборной России», – подписала фото с занятия пресс-служба команды.

    • Вызов Сафонова связан с отбытием из сборной вратаря Гилерме.
    • Сафонов – воспитанник «Краснодара».
    • Сборная России лидирует в группе Лиги наций.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной России

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    10.10.2020 23:46
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