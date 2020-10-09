Журналист Романо: Эриксен может вернуться в «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» рассматривает вариант с возвращением Кристиана Эриксена, сообщает Daily Express со ссылкой на итальянского журналиста Фабрицио Романо.

Датчанин мог вернуться в «Тоттенхэм» еще этим летом, но трансферу помешало возвращение Гарета Бэйла. По словам Романо, Моуриньо не мог позволить себе подписать сразу двух футболистов, которые не подходят под его стиль игры.

Тем не менее, руководство «Тоттенхэма» намерено вернуться к кандидатуре Эриксена уже зимой.