Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    3 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?

    Товарищеский матч. Франция разгромила Украину со счeтом 7:1

    В товарищеском матче сборная Франции одержала разгромную победу над сборной Украины. Форвард французов Оливье Жиру оформил дубль. Полузащитник сборной Франции Эдуардо Камавинга забил дебютный гол за национальную команду ударом через себя.

    Несколько игроков сборной Украины не принимали участия в матче из-за заражения коронавирусом.

    Товарищеский матч

    Франция – Украина – 7:1 (4:1)

    Голы:1:0 – Камавинга, 9; 2:0 – Жиру, 24; 3:0 – Жиру, 34; 4:0 – Миколенко, (39, автогол); 4:1 – Цыганков, 53; 5:1 – Толиссо, 65; 6:1 – Мбаппе, 82; 7:1 – Гризманн, 89.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:00
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11189

      KLIM777 4 минуты назад

      Вратарь Бущан просто дно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Ailend 8 минут назад

      Ой. Хорошо что это товарняк. Опыт молодым футболистам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8984

      alarm 9 минут назад

      но шувченка мудак, что не выпустил шовковского хоть на 10 минут.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +44

      Ailend > alarm 9 минут назад

      удивился тому, что он вообще в заявку попал

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17061

      bset > alarm 3 минуты назад

      Шовковский - легенда. Если бы были хоть какие-то предпосылки, он бы на поле вышел. Видимо он просто номинальной фигурой был в этом матче и без практики, возможно, сыграл бы еще хуже, чем Бущан.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8984

      alarm 10 минут назад

      португалия 7:1 россия
      франция 7:1 украина

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79632
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru