Товарищеский матч. Франция разгромила Украину со счeтом 7:1

В товарищеском матче сборная Франции одержала разгромную победу над сборной Украины. Форвард французов Оливье Жиру оформил дубль. Полузащитник сборной Франции Эдуардо Камавинга забил дебютный гол за национальную команду ударом через себя.

Несколько игроков сборной Украины не принимали участия в матче из-за заражения коронавирусом.

Товарищеский матч

Франция – Украина – 7:1 (4:1)

Голы:1:0 – Камавинга, 9; 2:0 – Жиру, 24; 3:0 – Жиру, 34; 4:0 – Миколенко, (39, автогол); 4:1 – Цыганков, 53; 5:1 – Толиссо, 65; 6:1 – Мбаппе, 82; 7:1 – Гризманн, 89.