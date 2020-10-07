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  • Мещеряков: «Не знаю, кто такой Геркус и какое отношение он имеет к «Локомотиву»

Мещеряков: «Не знаю, кто такой Геркус и какое отношение он имеет к «Локомотиву»

7 октября 2020, 15:59
5

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал слова бывшего президента клуба Ильи Геркуса о том, что форвард Зе Луиш не может быть заявлен на Лигу чемпионов.

«Я заявками не занимаюсь! Я не знаю, кто такой Геркус и какое отношение он имеет к клубу», – сказал Мещеряков Sport24.

  • С 2015 по 2019 год футболист из Кабо-Верде выступал за «Спартак», с которым стал чемпионом России и выиграл Суперкубок.
  • В прошлом сезоне Зе Луиш выступал за «Порту», завоевав титул чемпиона Португалии и Кубок страны.
  • Всего за карьеру форвард забил 95 голов и сделал 36 результативных передач в 278 матчах.

«Локомотив»: «Заявка на Лигу чемпионов принята УЕФА. Надеемся, Зе Луиш сможет играть»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (5)
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Retiremen_VMF
1602079230
И кто такой Семин тоже.
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порт
1602079465
Вроде и не старый, а уже с памятью проблемы.
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ArReal
1602083085
Я заявками не занимаюсь! Я не знаю, кто такой Геркус и какое отношение он имеет к клубу И хера ж ты тогда совете директоров забыл?
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absent32
1602084542
главное, что он знает с кем бабки бюджетные пилит. а на остальных можно и амнезию включить...
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mutabor0992
1602096484
Сказочный идиот!!!Посмотрим как ты запоешь,когда в ЛЧ тебе напихают по самые гланды...Вот в Баварии не забывают героев прошлого...И в клубе все в порядке!!!
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