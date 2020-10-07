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    Мещеряков: «Не знаю, кто такой Геркус и какое отношение он имеет к «Локомотиву»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал слова бывшего президента клуба Ильи Геркуса о том, что форвард Зе Луиш не может быть заявлен на Лигу чемпионов.

    «Я заявками не занимаюсь! Я не знаю, кто такой Геркус и какое отношение он имеет к клубу», – сказал Мещеряков Sport24.

    • С 2015 по 2019 год футболист из Кабо-Верде выступал за «Спартак», с которым стал чемпионом России и выиграл Суперкубок.
    • В прошлом сезоне Зе Луиш выступал за «Порту», завоевав титул чемпиона Португалии и Кубок страны.
    • Всего за карьеру форвард забил 95 голов и сделал 36 результативных передач в 278 матчах.

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    Источник: Sport24

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