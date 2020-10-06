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Новости
Марков близок к переходу из «Динамо» в «Краснодар»
Марков близок к переходу из «Динамо» в «Краснодар»
6 октября 2020, 18:36
4
Нападающий
«Динамо»
Евгений Марков
может перейти в «Краснодар», сообщает «Р-Спорт».
Сообщалось, что на Маркова претендует тульский
«Арсенал»
.
26-летний Марков выступал за «Динамо» с января 2018 года.
В его активе пять голов и три ассиста в 30 матчах.
Прошлый сезон форвард провел в аренде в
«Рубине»
.
Источник:
«Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига
Динамо
Краснодар
Марков Евгений
Новости СМИ2
Комментарии (4)
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acor94
1602000035
О чем я и говорил...)
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0
афоня72
1602003755
Главное что бы заиграл..
Ответить
1
Krasnodar 123
1602004256
Уже подписан!
Ответить
0
САДЫЧОК
1602006262
Хороший нападающий, но почему то не дают играть !
Ответить
0
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