Игорь Денисов может стать тренером академии «Зенита»

По информации Sport24, бывший полузащитник «Зенита» и «Локомотива» Игорь Денисов ведет переговоры о возвращении в петербургский клуб. 36-летнего экс-футболиста могут назначить тренером академии «Зенита».

В мае 2019-го «Локомотив» объявил, что Денисов покидает команду. Спустя несколько дней он завершил карьеру игрока.

До этого сообщалось, что футболист близок к переходу в петербургский клуб.

Хавбек провел на клубном уровне 507 официальных матчей, забил 32 гола и сделал 36 результативных передач.

Денисов выступал за «Зенит» с 2002 по 2013 год.