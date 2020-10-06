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Игорь Денисов может стать тренером академии «Зенита»

6 октября 2020, 14:12
11

По информации Sport24, бывший полузащитник «Зенита» и «Локомотива» Игорь Денисов ведет переговоры о возвращении в петербургский клуб. 36-летнего экс-футболиста могут назначить тренером академии «Зенита».

  • В мае 2019-го «Локомотив» объявил, что Денисов покидает команду. Спустя несколько дней он завершил карьеру игрока.
  • До этого сообщалось, что футболист близок к переходу в петербургский клуб.
  • Хавбек провел на клубном уровне 507 официальных матчей, забил 32 гола и сделал 36 результативных передач.
  • Денисов выступал за «Зенит» с 2002 по 2013 год.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Денисов Игорь
Комментарии (11)
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altezzik
1601983078
А кто это?
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Fju-2
1601985996
Даже если не трудоустроится, хоть узнали, что Гарик жив-здоров, а-то ни cлyxy ни дyxy)
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Ганнибал Лектор
1601986598
Да не дай Бог. Пусть в Дагестан едет, там тренирует.
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alp
1601988982
и придет окончательный пздц академии..че, людей поприличней не нашлось штоле? этот может научить только как бабло считать
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Spartak Piter
1601991452
К присаживанию на бутылку и чпоканью в раздевалке добавиться еще какая нибудь хрень
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моэм
1601991970
Тот самый Денисов пославший всё сине-бело-голубое на три буквы? … может автор что то перепутал?...потому что эта инфа в голову никак не укладывается...а уж в то , что этот "спокойный" чувак будет учить детей и вовсе ни в какие ворота....подожду опровержения.
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Бриг
1601998106
О как! Неадекваты всполошились
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slavikpawlyuk
1601999422
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general.lizyukov
1602003704
кабзда академии (((( он быстро пацанов научит за длинным рублем бегать, а не в футбол играть
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