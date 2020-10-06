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    Игорь Денисов может стать тренером академии «Зенита»

    По информации Sport24, бывший полузащитник «Зенита» и «Локомотива» Игорь Денисов ведет переговоры о возвращении в петербургский клуб. 36-летнего экс-футболиста могут назначить тренером академии «Зенита».

    • В мае 2019-го «Локомотив» объявил, что Денисов покидает команду. Спустя несколько дней он завершил карьеру игрока.
    • До этого сообщалось, что футболист близок к переходу в петербургский клуб.
    • Хавбек провел на клубном уровне 507 официальных матчей, забил 32 гола и сделал 36 результативных передач.
    • Денисов выступал за «Зенит» с 2002 по 2013 год.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:12
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1475

      ФК Пупсик 2 секунды назад

      Очередной плевок в болельщиков Зенита!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1505

      altezzik 14 минут назад

      А кто это?

      0
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      Рейтинг: +8796

      alarm > altezzik 5 минут назад

      это тот, кто забил победный гол в финале кубка уефа. вонючим рылам неведомо, что такое еврокубок, поэтому тебе простительно незнание.

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