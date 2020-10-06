Президент «Лейрии» Толстиков: «Вендел не дозрел для решения больших задач»

Президент португальской «Лейрии» Александр Толстиков поделился мнением о трансфере полузащитника «Спортинга» Вендела в «Зенит».

«Вендел футболист с очень хорошими качествами и данными. Он придаст «Зениту» глубину состава и мощь – этот игрок достаточно габаритный для середины поля. На сегодняшний день он мотор «Спортинга», но не все игры проводит ровно. В некоторых матчах Вендел не настолько активен, как хотелось бы. Посмотрим, достаточно ли этого будет для питерцев.

Бразилец уже четыре сезона выступает в «Спортинге», два из них на очень хорошем уровне. О нем много пишут и обсуждают. Но есть мнение, что он не дозрел для решения больших задач.

Можно ли назвать переплатой ту цифру в 20 миллионов евро, которая фигурирует в СМИ? «Зенит» – большой клуб, ему сложно найти футболиста такого уровня за меньшие деньги. Рынок диктует цены. Думаю, если бы его покупал какой-то другой европейский клуб, то сумма могла быть ниже. «Спортинг» бы на это пошел, так как сейчас испытывает серьезные финансовые затруднения», – цитируют Толстикова «Известия».