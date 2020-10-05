Адвокат арбитра Данченкова: «Широков должен возбуждать желание уладить дело. Он богатый человек, в чем тяжесть-то?»

Александр Островский, адвокат футбольного судьи Никиты Данченкова, избитого Романом Широковым, ответил на слова экс-капитана сборной России об отказе стороны потерпевшего уладить дело в досудебном порядке.

«Широков сказал, чтобы уладить дело, этого должны хотеть обе стороны? Он должен возбуждать это желание. Роман – богатый человек, в чeм тяжесть-то? Он получал миллионные гонорары. А сейчас лишат звания заслуженного мастера спорта, сядет в тюрьму или получит условный срок.

Я здесь выступаю в роли Добровинского. Говорю о том, что должны обратиться уважаемые люди, к которым Широков не относится. Сейчас продолжается следствие по возбуждeнной статье. Одновременно подано заявление в СК о переквалификации дела.

Если Широков беспокоится о себе, то должен активно предпринимать какие-то меры. С нами никто не созванивался. Может, какие-то ребята из подворотни в самом начале с Никитой связывались. Я запретил с такими контактировать. Люди должны быть уважаемые. А какие-то неизвестные пытались держать Никиту за дурачка, писали ему», – сказал адвокат.