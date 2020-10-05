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  • Адвокат арбитра Данченкова: «Широков должен возбуждать желание уладить дело. Он богатый человек, в чем тяжесть-то?»

Адвокат арбитра Данченкова: «Широков должен возбуждать желание уладить дело. Он богатый человек, в чем тяжесть-то?»

5 октября 2020, 22:24
8

Александр Островский, адвокат футбольного судьи Никиты Данченкова, избитого Романом Широковым, ответил на слова экс-капитана сборной России об отказе стороны потерпевшего уладить дело в досудебном порядке.

«Широков сказал, чтобы уладить дело, этого должны хотеть обе стороны? Он должен возбуждать это желание. Роман – богатый человек, в чeм тяжесть-то? Он получал миллионные гонорары. А сейчас лишат звания заслуженного мастера спорта, сядет в тюрьму или получит условный срок.

Я здесь выступаю в роли Добровинского. Говорю о том, что должны обратиться уважаемые люди, к которым Широков не относится. Сейчас продолжается следствие по возбуждeнной статье. Одновременно подано заявление в СК о переквалификации дела.

Если Широков беспокоится о себе, то должен активно предпринимать какие-то меры. С нами никто не созванивался. Может, какие-то ребята из подворотни в самом начале с Никитой связывались. Я запретил с такими контактировать. Люди должны быть уважаемые. А какие-то неизвестные пытались держать Никиту за дурачка, писали ему», – сказал адвокат.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Широков Роман
Комментарии (8)
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ilichkadr
1601926392
Видать Ромка на деньги не колется, вот Санёк и жужит во всевозможных СМИ.
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Бриг
1601930901
Как люди денег хотят и не скрывают! А если бы был не богатый? Дал бы сдачи и разошлись. Правосудие для бедных и богатых разное, или..?
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Бухбух
1601950190
Адвокат забавный. Сказал бы сразу, сколько стоит "возбуждать желание".
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Niko
1601955745
Да хорош бабло клянчить, рома царь, ему пофиг. Не стоит ему что-то объяснять. Как по мне надо сажать таких бойцов. Пару лет посидит поумнееет, не поумнеет в следующий раз ещё года 3-4. И другим не повадно будет
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Hektor 84
1601956413
Твое какое дело какие гонорары получал Широков? Широков конечно та еще гнида, но адвокатишка Данченкова не лучше.
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САДЫЧОК
1601965281
...Как то долго это дело идёт ! Нужно дать метлу Широкову и пусть Красную площадь подметает с 4.00 до 8.00 , 15 суток
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neveldomha
1601990567
Да в том дело, что дадут ему условный за побои и тыщ.50 деревянных на возмещение морального вреда, а не лям, как тебе хапуге охота. А срок имеет срок кончаться и со временем исчезать.
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