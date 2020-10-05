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    Адвокат арбитра Данченкова: «Широков должен возбуждать желание уладить дело. Он богатый человек, в чем тяжесть-то?»

    Александр Островский, адвокат футбольного судьи Никиты Данченкова, избитого Романом Широковым, ответил на слова экс-капитана сборной России об отказе стороны потерпевшего уладить дело в досудебном порядке.

    «Широков сказал, чтобы уладить дело, этого должны хотеть обе стороны? Он должен возбуждать это желание. Роман – богатый человек, в чeм тяжесть-то? Он получал миллионные гонорары. А сейчас лишат звания заслуженного мастера спорта, сядет в тюрьму или получит условный срок.

    Я здесь выступаю в роли Добровинского. Говорю о том, что должны обратиться уважаемые люди, к которым Широков не относится. Сейчас продолжается следствие по возбуждeнной статье. Одновременно подано заявление в СК о переквалификации дела.

    Если Широков беспокоится о себе, то должен активно предпринимать какие-то меры. С нами никто не созванивался. Может, какие-то ребята из подворотни в самом начале с Никитой связывались. Я запретил с такими контактировать. Люди должны быть уважаемые. А какие-то неизвестные пытались держать Никиту за дурачка, писали ему», – сказал адвокат.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.10.2020 22:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1705

      Бриг 24 минуты назад

      Как люди денег хотят и не скрывают! А если бы был не богатый? Дал бы сдачи и разошлись. Правосудие для бедных и богатых разное, или..?

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      Рейтинг: +8893

      ilichkadr 1 час назад

      Видать Ромка на деньги не колется, вот Санёк и жужит во всевозможных СМИ.

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