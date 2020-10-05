Широков – о новом контракте для Тедеско: «Зачем? Он еще ничего не достиг в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков ответил на вопросы о чемпионских амбициях москвичей и целесообразности продления контракта с главным тренером команды Доменико Тедеско.

– Нынешний «Спартак» - претендент на титул?

– А почему нет? «Зенит» не добавляет, плюс впереди Лига чемпионов. «Спартак» еврокубками не обременен. Команда набирает очки, это придает уверенности, а игра еще подтянется.

– В плане судейства словесная дубина Федуна подействовала?

– Считаю, их нормально судили. Надо больше значения придавать собственной игре. Да, были ошибки, но не думаю, что целенаправленно убивали. Вот повторю – забивайте «Сочи» в первом туре три-четыре гола, и пусть ставят пенальти.

– Надо ли сейчас срочно переподписывать контракт с Тедеско?

– По мне, он еще ничего не достиг в «Спартаке». Надо еще посмотреть. Зачем переподписывать?

– Уведут.

– Такого, как Тедеско, можно найти в той же Германии. И потом, почему своего не воспитать?

– Газизов бросил «Зениту» перчатку - долетела, если брать матч в Москве?

– Долетела – сыграли вничью. Идут вровень в таблице. Но это пока 10 туров. Можно делать выводы – «Спартак» зацепился за борьбу за чемпионство. По итогам осенней части можно делать выводы.

Широков – об избиении судьи: «Эмоциональный порыв. Пока предпосылок не доводить дело до суда нет»