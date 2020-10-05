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  • Широков – о новом контракте для Тедеско: «Зачем? Он еще ничего не достиг в «Спартаке»

Широков – о новом контракте для Тедеско: «Зачем? Он еще ничего не достиг в «Спартаке»

5 октября 2020, 12:59
16

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков ответил на вопросы о чемпионских амбициях москвичей и целесообразности продления контракта с главным тренером команды Доменико Тедеско.

– Нынешний «Спартак» - претендент на титул?

– А почему нет? «Зенит» не добавляет, плюс впереди Лига чемпионов. «Спартак» еврокубками не обременен. Команда набирает очки, это придает уверенности, а игра еще подтянется.

– В плане судейства словесная дубина Федуна подействовала?

– Считаю, их нормально судили. Надо больше значения придавать собственной игре. Да, были ошибки, но не думаю, что целенаправленно убивали. Вот повторю – забивайте «Сочи» в первом туре три-четыре гола, и пусть ставят пенальти.

– Надо ли сейчас срочно переподписывать контракт с Тедеско?

– По мне, он еще ничего не достиг в «Спартаке». Надо еще посмотреть. Зачем переподписывать?

– Уведут.

– Такого, как Тедеско, можно найти в той же Германии. И потом, почему своего не воспитать?

– Газизов бросил «Зениту» перчатку - долетела, если брать матч в Москве?

– Долетела – сыграли вничью. Идут вровень в таблице. Но это пока 10 туров. Можно делать выводы – «Спартак» зацепился за борьбу за чемпионство. По итогам осенней части можно делать выводы.

Широков – об избиении судьи: «Эмоциональный порыв. Пока предпосылок не доводить дело до суда нет»

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Широков Роман Тедеско Доменико
Комментарии (16)
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derrik2000
1601892470
Всё правильно сказал. Ничего не сделал. Пока. Контракт заканчивается 31 мая 2021 года. Вот и пусть показывает ДО 31 мая , ЧТО умеет. По крайней мере, в случае его увольнения уже в конце этого года неустойка будет не такой большой.
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партизан84
1601892756
да отвалите вы уже от Тедеско, с Семаком разбирайтесь почему с такими ресурсами (во всех смыслах) команда катком не идет по лиге, а вед еще нет еврокубков.
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МЯСО87
1601896911
Всем ненавистникам Теда, идите на х..й. Задолбали писать игры нет, не вижу стиля, прыгает как обезьяна, чего добился и т.д. Это лучший тренер рпл, у нас есть хоть один который в плей оф лч далеко ушел? Спартак без скамейки идет ровно и в лидерах. И каким то д.е.б.и.л.а.м нужен новый тренер, и желательно русский. Нет ребят это лучшее что с нами случилось после Массимо.
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Garrincha58
1601898324
нас-рать продлят не продлят
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polt
1601905176
Все, Широкова реабилитировали?
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DOCTOR PENALTY
1601909504
"Не надо Тедеско, вот отсижу, выйду и возглавлю!"
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Hektor 84
1601909735
Этот не доношенный что лезет не в свой огород? Руководство само решит когда и с кем переподписать контракт.
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Вальдемар IV
1601916411
провалят вторую часть и опять попрут как кононова
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mutabor0992
1601916983
А че ромка еще не на нарах???
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Томик
1601919165
Выпустили что-ли, Рома? Ты бы хоть помолчал чуток.
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