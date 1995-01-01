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    Широков – о новом контракте для Тедеско: «Зачем? Он еще ничего не достиг в «Спартаке»

    Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков ответил на вопросы о чемпионских амбициях москвичей и целесообразности продления контракта с главным тренером команды Доменико Тедеско.

    – Нынешний «Спартак» - претендент на титул?

    – А почему нет? «Зенит» не добавляет, плюс впереди Лига чемпионов. «Спартак» еврокубками не обременен. Команда набирает очки, это придает уверенности, а игра еще подтянется.

    – В плане судейства словесная дубина Федуна подействовала?

    – Считаю, их нормально судили. Надо больше значения придавать собственной игре. Да, были ошибки, но не думаю, что целенаправленно убивали. Вот повторю – забивайте «Сочи» в первом туре три-четыре гола, и пусть ставят пенальти.

    – Надо ли сейчас срочно переподписывать контракт с Тедеско?

    – По мне, он еще ничего не достиг в «Спартаке». Надо еще посмотреть. Зачем переподписывать?

    – Уведут.

    – Такого, как Тедеско, можно найти в той же Германии. И потом, почему своего не воспитать?

    – Газизов бросил «Зениту» перчатку - долетела, если брать матч в Москве?

    – Долетела – сыграли вничью. Идут вровень в таблице. Но это пока 10 туров. Можно делать выводы – «Спартак» зацепился за борьбу за чемпионство. По итогам осенней части можно делать выводы.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии8
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      Рейтинг: +11566

      Garrincha58 23 минуты назад

      нас-рать продлят не продлят

      0
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      Рейтинг: +1692

      МЯСО87 46 минут назад

      Всем ненавистникам Теда, идите на х..й. Задолбали писать игры нет, не вижу стиля, прыгает как обезьяна, чего добился и т.д. Это лучший тренер рпл, у нас есть хоть один который в плей оф лч далеко ушел? Спартак без скамейки идет ровно и в лидерах. И каким то д.е.б.и.л.а.м нужен новый тренер, и желательно русский. Нет ребят это лучшее что с нами случилось после Массимо.

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      Рейтинг: +13857

      silver29 > МЯСО87 3 минуты назад

      Ты питор гнойный за базаром следи, если газетная вырезка с тедеско висит над твоей кроваткой то ты пузыри из соплей тут не пускай и категорических советов не раздавай, кому и что тут писать.

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      Рейтинг: +5253

      subbotaspartak 1 час назад

      Ага, в каждом туре все кому не лень бьют Сочам по 3-4 штуки.

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      Рейтинг: +5253

      subbotaspartak 1 час назад

      Почему своего не воспитать, такого парня разностороннего, широкого?

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      Рейтинг: +13857

      silver29 1 час назад

      Противоречивое отношение к Тедеско, по прежнему считаю, что его заслуга минимальна, нет присущего Спартаку стиля, нет стратегии развития клуба, приглашаются хаотично игроки, отсюда большой процент переданных в аренду и ушедших из команды. Уверен для долгосрочного развития Спартаку нужен отечественный специалист и не на один-два сезона. А за Тедеско в Европе очереди нет.

      1
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      Рейтинг: +506

      партизан84 1 час назад

      да отвалите вы уже от Тедеско, с Семаком разбирайтесь почему с такими ресурсами (во всех смыслах) команда катком не идет по лиге, а вед еще нет еврокубков.

      3
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      Рейтинг: +11815

      derrik2000 2 часа назад

      Всё правильно сказал.
      Ничего не сделал.
      Пока.
      Контракт заканчивается 31 мая 2021 года.
      Вот и пусть показывает ДО 31 мая , ЧТО умеет.
      По крайней мере, в случае его увольнения уже в конце этого года неустойка будет не такой большой.

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