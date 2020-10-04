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РПЛ. «Локомотив» победил «Химки». Чорлука травмировался, Лисакович забил дебютный гол

4 октября 2020, 15:52
13

В десятом туре РПЛ «Локомотив» справился с командой своего бывшего главного тренера Игоря Черевченко. Москвичи поднялись на четвертое место.

Травму у москвичей получил защитник Ведран Чорлука. Дебютный гол в РПЛ забил Виталий Лисакович.

Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

Локомотив (Москва) – Химки – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Лисакович, 25; 1:1 – Боженов, 46; 2:1 – Игнатьев, 55.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука (Куликов, 35), Мурило, Миранчук (Рыбчинский, 90), Магкеев, Крыховяк, Эдер, Лисакович (Жемалетдинов, 80).

«Химки»: Лантратов, Гапон, Идову, Тихий, Данилкин, Кухарчук (Мирзов, 65), Трошечкин, Липовой (Конате, 65), Боженов, Куат (Глушаков, 46), Дядюн (Алиев, 87).

Предупреждения: нет – Данилкин, 9; Гапон, 45+1; Глушаков, 90+4; Тихий, 90+4.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Локомотив Химки Чорлука Ведран Лисакович Виталий
Комментарии (13)
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zra78
1601816088
Мда , это ужас...
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GoLenaStop
1601816232
Классная игра! Спасибо командам за игру без соплей и пауз на перессыв. Пчелы заслужили ничуху. Но... С ув.
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фанат джигурды
1601816365
Бывший Паровоз Черевченко показал Лысому псевдопаровозу, как надо играть. Если Химки так и дальше продолжат, то точно не вылетят. Ну а нам в ЛЧ остаётся только не допустить перебития антирекорда Динамо Загреб. Лисаковича с почином, но во 2-м тайме он пропал. Лантратова поздравляю с хорошей игрой, может быть перейдёт куда повыше уровнем. Дениске- побольше свиста.
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derrik2000
1601816378
Скажу так: Локомотив экзамен на профпригодность перед матчами Лиги Чемпионов Химкам НЕ СДАЛ.
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Enter2006
1601817133
Химки, как единственная команда с огромной московской области, почему бы и нет? Характер показали во втором тайме, могут если захотят!
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PAREVG.
1601817480
Локо с победой! Игры как не было так и нет, в ЛЧ надеяться не на что, Локо не убедителен даже на фоне аутсайдера.
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Граф2019
1601817796
я думал Глушак и этому накидает! уффф пронесло...
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Красногорск_Фан
1601820528
Не смотрел. Судя по комментариям и не стоило. Вопрос о зрелищности и убедительности не стоял. Как и в предыдущих матчах. Только возьмут 3 очка дома, с командой из нижней части таблицы или нет. Вчера хотел билет купить, хорошо что не ходил.
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