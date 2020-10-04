РПЛ. «Локомотив» победил «Химки». Чорлука травмировался, Лисакович забил дебютный гол

В десятом туре РПЛ «Локомотив» справился с командой своего бывшего главного тренера Игоря Черевченко. Москвичи поднялись на четвертое место.

Травму у москвичей получил защитник Ведран Чорлука. Дебютный гол в РПЛ забил Виталий Лисакович.

Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

Локомотив (Москва) – Химки – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Лисакович, 25; 1:1 – Боженов, 46; 2:1 – Игнатьев, 55.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука (Куликов, 35), Мурило, Миранчук (Рыбчинский, 90), Магкеев, Крыховяк, Эдер, Лисакович (Жемалетдинов, 80).

«Химки»: Лантратов, Гапон, Идову, Тихий, Данилкин, Кухарчук (Мирзов, 65), Трошечкин, Липовой (Конате, 65), Боженов, Куат (Глушаков, 46), Дядюн (Алиев, 87).

Предупреждения: нет – Данилкин, 9; Гапон, 45+1; Глушаков, 90+4; Тихий, 90+4.

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