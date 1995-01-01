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    РПЛ. «Локомотив» победил «Химки». Чорлука травмировался, Лисакович забил дебютный гол

    В десятом туре РПЛ «Локомотив» справился с командой своего бывшего главного тренера Игоря Черевченко. Москвичи поднялись на четвертое место.

    Травму у москвичей получил защитник Ведран Чорлука. Дебютный гол в РПЛ забил Виталий Лисакович.

    Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

    Локомотив (Москва) – Химки – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Лисакович, 25; 1:1 – Боженов, 46; 2:1 – Игнатьев, 55.

    «Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука (Куликов, 35), Мурило, Миранчук (Рыбчинский, 90), Магкеев, Крыховяк, Эдер, Лисакович (Жемалетдинов, 80).

    «Химки»: Лантратов, Гапон, Идову, Тихий, Данилкин, Кухарчук (Мирзов, 65), Трошечкин, Липовой (Конате, 65), Боженов, Куат (Глушаков, 46), Дядюн (Алиев, 87).

    Предупреждения: нет – Данилкин, 9; Гапон, 45+1; Глушаков, 90+4; Тихий, 90+4.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:52
    Комментарии13
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      Рейтинг: +378

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Не смотрел. Судя по комментариям и не стоило. Вопрос о зрелищности и убедительности не стоял. Как и в предыдущих матчах. Только возьмут 3 очка дома, с командой из нижней части таблицы или нет. Вчера хотел билет купить, хорошо что не ходил.

      0
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      Рейтинг: +775

      Граф2019 2 часа назад

      я думал Глушак и этому накидает! уффф пронесло...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1578

      PAREVG. 2 часа назад

      Локо с победой!
      Игры как не было так и нет, в ЛЧ надеяться не на что, Локо не убедителен даже на фоне аутсайдера.

      3
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      Рейтинг: +378

      Красногорск_Фан > PAREVG. 1 час назад

      В группе Локо на ФБ у части "бурная радость" - а говорили что за прописку в высшей лиге бороться будем!! а Мы вот!! Химки с минимальным счетом!! Ыыых.. Мне кажется более нормальным болелам, котопых большинство, не того хотелось в наступившем году. Не опускаться ниже 2-го места и в Лиге с Кубком достойно выступать.

      0
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      Рейтинг: +372

      Enter2006 2 часа назад

      Химки, как единственная команда с огромной московской области, почему бы и нет? Характер показали во втором тайме, могут если захотят!

      0
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      Рейтинг: +11786

      derrik2000 2 часа назад

      Скажу так:
      Локомотив экзамен на профпригодность перед матчами Лиги Чемпионов Химкам НЕ СДАЛ.

      3
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      Рейтинг: +1271

      фанат джигурды 2 часа назад

      Бывший Паровоз Черевченко показал Лысому псевдопаровозу, как надо играть. Если Химки так и дальше продолжат, то точно не вылетят.

      Ну а нам в ЛЧ остаётся только не допустить перебития антирекорда Динамо Загреб.
      Лисаковича с почином, но во 2-м тайме он пропал.
      Лантратова поздравляю с хорошей игрой, может быть перейдёт куда повыше уровнем.
      Дениске- побольше свиста.

      4
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      Рейтинг: +26295

      zra78 > фанат джигурды 2 часа назад

      Да перестань)))) жаль Баварию ,она попала.... :)

      2
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      ...
      Рейтинг: +1271

      фанат джигурды > zra78 2 часа назад

      Баварию уже раз обыгрывали, и, боюсь, они об этом помнят.

      1
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      ...
      Рейтинг: +26295

      zra78 > фанат джигурды 2 часа назад

      И наверно до сих пор их трясёт после жеребьёвки от страха :) или от смеха всё же)))))

      1
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      ...
      Рейтинг: +372

      Enter2006 > фанат джигурды 2 часа назад

      А зачем Лантратову переходить? Пусть прокачают Химки и отлично себя чувствуют. Ведь к примеру про БК Химки нет абсолютно никаких разногласий, что клуб один из сильнейших не только в РФ, но и в Европе.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5770

      GoLenaStop 2 часа назад

      Классная игра!
      Спасибо командам за игру без соплей и пауз на перессыв.
      Пчелы заслужили ничуху. Но...
      С ув.

      0
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      Рейтинг: +26295

      zra78 2 часа назад

      Мда , это ужас...

      5
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