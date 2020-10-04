Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Казаков: «У Кутепова больше нет конфликта с Тедеско»

4 октября 2020, 14:02
8

Бывший пресс-атташе сборной России, журналист Илья Казаков сообщил, что отношения между Ильей Кутеповым и главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско нормализовались. У защитника были варианты с другими клубами.

«Конфликта с Тедеско больше нет.

Не секрет, что между тренером и игроком какое-то время назад были противоречия. Обычные в ситуации, когда игрок сборной не попадает в состав из-за выбора тренера.

Кутепова пытались продать или точнее, купить другие клубы. А он все это время не бухтел, не интриговал, оказавшись на лавке. Работал как проклятый – в ожидании возможности доказать свой уровень. Когда шанс выпал, сыграл отлично.

Илья по-прежнему не в основе, но Тедеско относится у нему к большим уважением – за то, как вeл себя в это время», – написал Казаков.

  • Кутепов мог переехать в Турцию.
  • Рыночная стоимость Кутепова – 2 миллиона евро.
  • В прошлом сезоне центрбек провел за «Спартак» всего 13 матчей.

Источник: телеграм-канал Ильи Казакова
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Кутепов Илья Тедеско Доменико
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1601810220
"Илья по-прежнему не в основе, но Тедеско относится у нему к большим уважением – за то, как вeл себя в это время», – написал Казаков." Хорошо написал: сильно уважает, но в основу не ставит... )))))) Так, может, Кутепову было бы лучше, чтобы уважали меньше, а играть за основу всё таки давали? Или под словом "уважает", Казаков имеет в виду денежный эквивалент этого "уважения", прописанный в контракте? Тогда лучше было бы написать, что Кутепова "уважает" Газизов: заключение-расторжение контрактов - прерогатива гендиректора. А раз Газизов не гонит Кутепова из Спартака, то, значит, его "уважает". ))
Ответить
Plyash
1601811442
Главное было перетерпеть,полируешь скамейку и надеешься.А там видно будет,ведь Кутя выдавал приличные игры,было.Есть надежда,с опытом и возрастом игра его образуется.
Ответить
altezzik
1601813270
Начали предпродажную подготовку
Ответить
filosof sparty
1601813399
Так он одну отличную игру две ужасные выдаёт
Ответить
vka1970
1601819104
На поле у команды 11 мест.Больше к сожалению не предусмотрено.Теду за результат отвечать, а не нам диванным аналитикам.Мешать состав раз за разом, значит отпускать клуб и игру в свободное плавание, а там и результаты "маэстро" Кононова не за горами.Так что всё нормально.Всё путём.
Ответить
Главные новости
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
08:18
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Все новости
Все новости
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
3
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
9
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
7
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
13
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
34
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+