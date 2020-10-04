Казаков: «У Кутепова больше нет конфликта с Тедеско»

Бывший пресс-атташе сборной России, журналист Илья Казаков сообщил, что отношения между Ильей Кутеповым и главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско нормализовались. У защитника были варианты с другими клубами.

«Конфликта с Тедеско больше нет.

Не секрет, что между тренером и игроком какое-то время назад были противоречия. Обычные в ситуации, когда игрок сборной не попадает в состав из-за выбора тренера.

Кутепова пытались продать или точнее, купить другие клубы. А он все это время не бухтел, не интриговал, оказавшись на лавке. Работал как проклятый – в ожидании возможности доказать свой уровень. Когда шанс выпал, сыграл отлично.

Илья по-прежнему не в основе, но Тедеско относится у нему к большим уважением – за то, как вeл себя в это время», – написал Казаков.