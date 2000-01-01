Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    2 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

    Казаков: «У Кутепова больше нет конфликта с Тедеско»

    Бывший пресс-атташе сборной России, журналист Илья Казаков сообщил, что отношения между Ильей Кутеповым и главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско нормализовались. У защитника были варианты с другими клубами.

    «Конфликта с Тедеско больше нет.

    Не секрет, что между тренером и игроком какое-то время назад были противоречия. Обычные в ситуации, когда игрок сборной не попадает в состав из-за выбора тренера.

    Кутепова пытались продать или точнее, купить другие клубы. А он все это время не бухтел, не интриговал, оказавшись на лавке. Работал как проклятый – в ожидании возможности доказать свой уровень. Когда шанс выпал, сыграл отлично.

    Илья по-прежнему не в основе, но Тедеско относится у нему к большим уважением – за то, как вeл себя в это время», – написал Казаков.

    • Кутепов мог переехать в Турцию.
    • Рыночная стоимость Кутепова – 2 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне центрбек провел за «Спартак» всего 13 матчей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Ильи Казакова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:02
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3674

      playsh 14 минут назад

      Главное было перетерпеть,полируешь скамейку и надеешься.А там видно будет,ведь Кутя выдавал приличные игры,было.Есть надежда,с опытом и возрастом игра его образуется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11764

      derrik2000 34 минуты назад

      "Илья по-прежнему не в основе, но Тедеско относится у нему к большим уважением – за то, как вeл себя в это время», – написал Казаков."

      Хорошо написал: сильно уважает, но в основу не ставит... ))))))
      Так, может, Кутепову было бы лучше, чтобы уважали меньше, а играть за основу всё таки давали?
      Или под словом "уважает", Казаков имеет в виду денежный эквивалент этого "уважения", прописанный в контракте?
      Тогда лучше было бы написать, что Кутепова "уважает" Газизов: заключение-расторжение контрактов - прерогатива гендиректора.
      А раз Газизов не гонит Кутепова из Спартака, то, значит, его "уважает". ))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3674

      playsh > derrik2000 42 секунды назад

      Слегка мудрёно,но понятно.Всё же мне кажется,что не в деньгах дело,а в ситуации с линией защиты.Возможно,Тед не хочет терять защитника,который имел опыт удачных игр и потенциально может выйти на замену в случае непредвиденной ситуации,тем более Илья тих и нем.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79577
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru