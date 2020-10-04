Журналист Скира: «Чупо-Мотинг подпишет контракт с «Баварией»

Форвард Эрик Чупо-Мотинг пополнит «Баварию». Последним клубом камерунца был «ПСЖ», финалист Лиги чемпионов.
«Сделка! Чупо-Мотинг – в «Баварию» как свободный агент. Контракт на два года», – сообщил Николо Скира.
- Чупо-Мотинг – воспитанник немецкого футбола.
- Больше всего матчей за карьеру он провел за «Шальке» (2014-2017 годы).
- Он дважды брал Лигу 1 с «ПСЖ».
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.