Журналист Скира: «Чупо-Мотинг подпишет контракт с «Баварией»

Форвард Эрик Чупо-Мотинг пополнит «Баварию». Последним клубом камерунца был «ПСЖ», финалист Лиги чемпионов.

«Сделка! Чупо-Мотинг – в «Баварию» как свободный агент. Контракт на два года», – сообщил Николо Скира.