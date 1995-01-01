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    Журналист Скира: «Чупо-Мотинг подпишет контракт с «Баварией»

    Форвард Эрик Чупо-Мотинг пополнит «Баварию». Последним клубом камерунца был «ПСЖ», финалист Лиги чемпионов.

    «Сделка! Чупо-Мотинг – в «Баварию» как свободный агент. Контракт на два года», – сообщил Николо Скира.

    • Чупо-Мотинг – воспитанник немецкого футбола.
    • Больше всего матчей за карьеру он провел за «Шальке» (2014-2017 годы).
    • Он дважды брал Лигу 1 с «ПСЖ».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 13:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10178

      Skull_Boy 36 минут назад

      Нахер он нужен

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