Газизов: «К концу окна в «Спартак» придут ребята и будут помогать»

надо установку Федуна выполнять, Тедеско обеспечить тем кто ему нужен....
или это просто красивые слова были???
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов анонсировал трансферы. Окно в России открыто до 17 октября.
«Затруднения в том, что мы не можем напрямую общаться с футболистами. К концу трансферного окна ребята будут. Придут и будут помогать «Спартаку». Команда набирает очки, это самое главное.
Если что-то не так, мы должны брать внутренний резерв. Он у «Спартака» есть. Большой и огромный. Естественно, усиление тоже нужно. Работаем», – заверил Газизов.
- «Спартак» делит лидерство РПЛ.
- Лига уходит на двухнедельную паузу.
- Газизов работает в клубе с июля.
Газизов: «Спартак» хочет усилить каждую позицию»