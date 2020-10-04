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  • Газизов: «К концу окна в «Спартак» придут ребята и будут помогать»

Газизов: «К концу окна в «Спартак» придут ребята и будут помогать»

4 октября 2020, 13:14
15

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов анонсировал трансферы. Окно в России открыто до 17 октября.

«Затруднения в том, что мы не можем напрямую общаться с футболистами. К концу трансферного окна ребята будут. Придут и будут помогать «Спартаку». Команда набирает очки, это самое главное.

Если что-то не так, мы должны брать внутренний резерв. Он у «Спартака» есть. Большой и огромный. Естественно, усиление тоже нужно. Работаем», – заверил Газизов.

  • «Спартак» делит лидерство РПЛ.
  • Лига уходит на двухнедельную паузу.
  • Газизов работает в клубе с июля.

Газизов: «Спартак» хочет усилить каждую позицию»

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (15)
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derrik2000
1601807378
"Если что-то не так, мы должны брать внутренний резерв. Он у «Спартака» есть. Большой и огромный. " Ключевые слова. Больше мог бы ничего не говорить.
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oyabun
1601807701
Посмотрим, как выполняет обещания Газизов. Пока единственные его трансферы Кокорин и Урунов команду не усилили. Очень хочется надеяться что если кто и придет, это будет действительно сильный игрок, за которого не жалко и щедро заплатить.
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raritet
1601808558
Непонятно, почему не дали возможности Кокоше забить своей бывшей команде. как-то нарушили традицию.
Ответить
portero
1601808583
надо установку Федуна выполнять, Тедеско обеспечить тем кто ему нужен.... или это просто красивые слова были???
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Фк Спaртaк Москвa
1601813407
дай бог
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kliker
1601814328
Кто в курсе, когда в этом году окно закрывается? (Точно в 2020м, не в 21м или в 22м?)
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vladimir-7
1601819384
Да, "красноречивое" выступление Газика, БОЛЬШОЕ И ОГРОМНОЕ и ЕСТЕСТВЕННОЕ УСИЛЕНИЕ, а не ... какое-то там искусственное.
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mutabor0992
1601823565
Походу его настоящая фамилия сВистунОФФ.
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Spartak №1
1601878109
Видать Походу хотели пресануть Тедеско - мол нет игры с таким составом... А с этим же составом какой был результат в прошлом сезоне все помнят
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