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    Газизов: «К концу окна в «Спартак» придут ребята и будут помогать»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов анонсировал трансферы. Окно в России открыто до 17 октября.

    «Затруднения в том, что мы не можем напрямую общаться с футболистами. К концу трансферного окна ребята будут. Придут и будут помогать «Спартаку». Команда набирает очки, это самое главное.

    Если что-то не так, мы должны брать внутренний резерв. Он у «Спартака» есть. Большой и огромный. Естественно, усиление тоже нужно. Работаем», – заверил Газизов.

    • «Спартак» делит лидерство РПЛ.
    • Лига уходит на двухнедельную паузу.
    • Газизов работает в клубе с июля.

    Газизов: «Спартак» хочет усилить каждую позицию»

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 13:14
    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +42163

      portero 1 час назад

      надо установку Федуна выполнять, Тедеско обеспечить тем кто ему нужен....
      или это просто красивые слова были???

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11764

      derrik2000 > portero 7 минут назад

      Тут, понимаешь, важно держаться "золотой середины": и чтобы игрок, НУЖНЫЙ по позиции игрок был, и в смету, с учётом перекоса в "ненужную финансовую сторону" нынешнего состояния дел в клубе, уложиться.
      Есть ещё один вариант - "воспитать Бабу Ягу в своём коллективе". ))
      Но ЭТО, по моему мнению, полная ерунда, если, конечно, Спартак хочет в этом сезоне побороться за чемпионство.

      0
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      Рейтинг: +2556

      raritet 1 час назад

      Непонятно, почему не дали возможности Кокоше забить своей бывшей команде. как-то нарушили традицию.

      1
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      Рейтинг: +24980

      oyabun 1 час назад

      Посмотрим, как выполняет обещания Газизов. Пока единственные его трансферы Кокорин и Урунов команду не усилили. Очень хочется надеяться что если кто и придет, это будет действительно сильный игрок, за которого не жалко и щедро заплатить.

      7
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      Рейтинг: +11764

      derrik2000 > oyabun 1 час назад

      Ща Сако из Виктории Гимараеш с "ирокезиком" на голове как придёт... то все мы тут охренеем! )))))))))))

      4
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      Рейтинг: +24980

      oyabun > derrik2000 1 час назад

      ))))))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      vsespartak01 > derrik2000 18 минут назад

      все испугаются и мы будем много забивать и выигрывать у всех!

      1
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      Рейтинг: +11764

      derrik2000 1 час назад

      "Если что-то не так, мы должны брать внутренний резерв. Он у «Спартака» есть. Большой и огромный. "

      Ключевые слова.
      Больше мог бы ничего не говорить.

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