Газизов: «К концу окна в «Спартак» придут ребята и будут помогать»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов анонсировал трансферы. Окно в России открыто до 17 октября.

«Затруднения в том, что мы не можем напрямую общаться с футболистами. К концу трансферного окна ребята будут. Придут и будут помогать «Спартаку». Команда набирает очки, это самое главное.

Если что-то не так, мы должны брать внутренний резерв. Он у «Спартака» есть. Большой и огромный. Естественно, усиление тоже нужно. Работаем», – заверил Газизов.

«Спартак» делит лидерство РПЛ.

Лига уходит на двухнедельную паузу.

Газизов работает в клубе с июля.

Газизов: «Спартак» хочет усилить каждую позицию»